- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Perú vs Chile EN VIVO por partido amistoso: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver clásico del Pacífico
La selección peruana se medirá ante Chile este martes 18 de noviembre, en el Stadion Fisht de Sochi. Sigue la antesala y minuto a minuto del clásico del Pacífico.
Perú vs Chile se enfrentarán este martes 18 de noviembre desde las 12.00 horas en Perú y a las 14.00 horas en Chile. El duelo que conocido como el clásico del Pacífico, se jugará en el Stadion Fisht de Sochi y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, ATV y América TV. Aquí puedes seguir toda la antesala y minuto a minuto del partido amistoso.
PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Chile: el sorpresivo once de Barreto para ganar en el 'Clásico del Pacífico'
Perú vs. Chile por el amistoso internacional
La selección peruana afronta su última presentación del año con un desafío de alto voltaje: medirse ante Chile en un nuevo capítulo del Clásico del Pacífico, esta vez en territorio europeo, un escenario inédito para la rivalidad. Ambos equipos cierran su minigira por Rusia con el objetivo de regresar a casa con un triunfo que alivie un 2025 irregular para la Bicolor y la Roja.
Perú llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Rusia en San Petersburgo, un resultado que le permitió sacar nuevas conclusiones sobre el universo de jugadores, mientras que Chile afrontó su duelo ante el mismo rival con una victoria por 2-0.
Perú vs Chile vuelven a enfrentarse este 2025.
Para este amistoso de fecha FIFA, el comando técnico liderado por Manuel Barreto ha decidido mover piezas y dar espacio a nuevas alternativas dentro del plantel. En el once que se perfila, Pedro Gallese volverá a custodiar el arco, mientras que una de las principales novedades será la presencia del defensor Fabio Gruber, quien formará dupla con Renzo Garcés en el centro de la zaga. César Inga regresará a su rol natural como lateral derecho, completando la estructura defensiva.
En el mediocampo, Jesús Pretell aparece como apuesta inicial en la primera línea de volantes, mientras que la mayor interrogante pasa por definir quién será el generador del juego: Jairo Concha o Piero Quispe, ambos en plena pugna por ese puesto. El duelo también servirá para observar cómo responden los nuevos nombres en un contexto exigente y frente a un rival que históricamente complica a la escuadra peruana.
El antecedente reciente entre ambas selecciones se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando Perú se adelantó con un tanto de César Inga, aunque Chile reaccionó y le dio vuelta con anotaciones de Ben Brereton Díaz y Maximiliano Gutiérrez. Un recuerdo fresco que añade tensión y expectativa a un choque que promete emociones fuertes en suelo ruso.
¿A qué hora juega Perú vs. Chile?
Estos son los horarios en cada país para que no te pierdas el inicio de duelo entre la selección peruana ante Chile, amistoso internacional por fecha FIFA.
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 13:00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas
- México: 11:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)
- España: 18:00 horas
- Rusia: 20:00 horas.
¿Qué canal transmite Perú vs Chile EN VIVO?
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, Tuves
- Chile: Disney+ Premium Chile, Chilevisión, ESPN Chile, Zapping Sports
- Perú: América TV GO, Disney+ Premium Chile, Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes Perú
- Rusia: matchtv.ru, Матч Премьер, Sportbox.ru
¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO por internet?
En territorio peruano, puedes seguir el partido a través de Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD de Movistar TV. Asimismo, en señal abierta puedes ver el cotejo por las señales de América TV y ATV. Por internet, puedes seguir el amistoso por la plataforma Movistar Play, disponible solo para clientes de Movistar TV en Perú. También estará disponible en América TVGO.
Perú vs Chile pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Chile
|empate
|Perú
|Betsson
|2.02
|3.20
|3.70
|Betano.pe
|2.07
|3.45
|3.95
|bet365
|1.95
|3.40
|3.60
|CoolbetLATAM
|2.00
|3.25
|4.00
|DoradoBet
|1.96
|3.10
|4.00
Perú vs Chile historial:
Estos son los últimos 5 enfrentamientos entre Perú vs Chile.
- Chile 2-1 Perú | 10.10.25 | Amistoso internacional
- Perú 0-0 Chile | 15.11.24 | Eliminatorias
- Perú 0-0 Chile | 21.06.24 | Copa América
- Chile 2-0 Perú | 12.10.23 | Eliminatorias
- Perú 2-0 Chile | 07.10.21 | Eliminatorias.
¿Dónde juega Perú vs Chile?
El enfrentamiento entre la selección peruana ante Chile se realizará en el Estadio Olímpico Fisht, ubicado en Sochi, Rusia. Este recinto deportivo cuenta con la capacidad de albergar a más de 45.000 personas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90