Perú vs Chile EN VIVO por partido amistoso: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver clásico del Pacífico

Perú vs Chile se enfrentarán este martes 18 de noviembre desde las 12.00 horas en Perú y a las 14.00 horas en Chile. El duelo que conocido como el clásico del Pacífico, se jugará en el Stadion Fisht de Sochi y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, ATV y América TV. Aquí puedes seguir toda la antesala y minuto a minuto del partido amistoso.

Perú vs. Chile por el amistoso internacional

La selección peruana afronta su última presentación del año con un desafío de alto voltaje: medirse ante Chile en un nuevo capítulo del Clásico del Pacífico, esta vez en territorio europeo, un escenario inédito para la rivalidad. Ambos equipos cierran su minigira por Rusia con el objetivo de regresar a casa con un triunfo que alivie un 2025 irregular para la Bicolor y la Roja.

Perú llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Rusia en San Petersburgo, un resultado que le permitió sacar nuevas conclusiones sobre el universo de jugadores, mientras que Chile afrontó su duelo ante el mismo rival con una victoria por 2-0.

Para este amistoso de fecha FIFA, el comando técnico liderado por Manuel Barreto ha decidido mover piezas y dar espacio a nuevas alternativas dentro del plantel. En el once que se perfila, Pedro Gallese volverá a custodiar el arco, mientras que una de las principales novedades será la presencia del defensor Fabio Gruber, quien formará dupla con Renzo Garcés en el centro de la zaga. César Inga regresará a su rol natural como lateral derecho, completando la estructura defensiva.

En el mediocampo, Jesús Pretell aparece como apuesta inicial en la primera línea de volantes, mientras que la mayor interrogante pasa por definir quién será el generador del juego: Jairo Concha o Piero Quispe, ambos en plena pugna por ese puesto. El duelo también servirá para observar cómo responden los nuevos nombres en un contexto exigente y frente a un rival que históricamente complica a la escuadra peruana.

El antecedente reciente entre ambas selecciones se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando Perú se adelantó con un tanto de César Inga, aunque Chile reaccionó y le dio vuelta con anotaciones de Ben Brereton Díaz y Maximiliano Gutiérrez. Un recuerdo fresco que añade tensión y expectativa a un choque que promete emociones fuertes en suelo ruso.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile?

Estos son los horarios en cada país para que no te pierdas el inicio de duelo entre la selección peruana ante Chile, amistoso internacional por fecha FIFA.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)

España: 18:00 horas

Rusia: 20:00 horas.

¿Qué canal transmite Perú vs Chile EN VIVO?

Bolivia: Disney+ Premium Chile, Tuves

Chile: Disney+ Premium Chile, Chilevisión, ESPN Chile, Zapping Sports

Perú: América TV GO, Disney+ Premium Chile, Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes Perú

Rusia: matchtv.ru, Матч Премьер, Sportbox.ru

¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO por internet?

En territorio peruano, puedes seguir el partido a través de Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD de Movistar TV. Asimismo, en señal abierta puedes ver el cotejo por las señales de América TV y ATV. Por internet, puedes seguir el amistoso por la plataforma Movistar Play, disponible solo para clientes de Movistar TV en Perú. También estará disponible en América TVGO.

Perú vs Chile pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Chile empate Perú Betsson 2.02 3.20 3.70 Betano.pe 2.07 3.45 3.95 bet365 1.95 3.40 3.60 CoolbetLATAM 2.00 3.25 4.00 DoradoBet 1.96 3.10 4.00

Perú vs Chile historial:

Estos son los últimos 5 enfrentamientos entre Perú vs Chile.

Chile 2-1 Perú | 10.10.25 | Amistoso internacional

Perú 0-0 Chile | 15.11.24 | Eliminatorias

Perú 0-0 Chile | 21.06.24 | Copa América

Chile 2-0 Perú | 12.10.23 | Eliminatorias

Perú 2-0 Chile | 07.10.21 | Eliminatorias.

¿Dónde juega Perú vs Chile?

El enfrentamiento entre la selección peruana ante Chile se realizará en el Estadio Olímpico Fisht, ubicado en Sochi, Rusia. Este recinto deportivo cuenta con la capacidad de albergar a más de 45.000 personas.