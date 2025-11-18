¿Y Universitario? Álex Valera revela dónde le gustaría jugar: "Si me contratan, sería una..."

Álex Valera es la principal carta de gol en Universitario de Deportes. Con la consagración del tricampeonato, el ariete del cuadro merengue dejó en claro su buen nivel no solo en el ámbito local, sino también en el extranjero. Ahora, el '20' viene dando la hora con la selección peruana, donde hace poco fue clave en el empate 1-1 contra Rusia.

Álex Valera confesó dónde le gustaría jugar tras destacar con Universitario

Como sabemos el atacante nacional ha despertado el interés de algunos clubes en el exterior, y su futuro sigue estando en suspenso pese a tener contrato con los cremas hasta finales del 2026. En medio de ello, Valera sorprendió en los hinchas al confesar que ve con buenos ojos jugar en la liga de Rusia.

"Si me contratan, sería una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades aquí; así que, de darse el caso, veremos", reveló el futbolista de la 'Bicolor', mediante una entrevista con Match TV.

Álex Valera viene dando la hora tras su buen nivel con la selección peruana/Foto: X

En sus declaraciones el 'Cholo' manifestó que quedó maravillado luego de haber disputado el amistoso en el Gazprom Arena en San Petesburgo, de manera que, también aprovechó en resaltar la jerarquía de los equipos que juegan la Primera División en Rusia.

"Me gustó mucho el estadio donde jugamos; muy moderno. La ciudad y la gente son muy acogedores. He oído que hay muy buenos equipos en la Premier League de Rusia. Mi compañero de la selección, Yordy Reyna, que juega en el Rodina Moscú, también lo mencionó", acotó el 'killer' de Universitario.

Álex Valera y su presente en Universitario de Deportes

'Valegol' es uno de los jugadores más importantes en el once de Universitario de Deportes. El goleador de los cremas lleva en su cuenta personal 17 anotaciones en lo que va del año, de un total de 40 encuentros. Además, registra 6 asistencias en un promedio de 3117 minutos. Su contrato con el elenco merengue es hasta finales de 2026.