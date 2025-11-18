0
EN VIVO
Perú vs. Chile por amistoso internacional

¿Y Universitario? Álex Valera revela dónde le gustaría jugar: "Si me contratan, sería una..."

¡No es Brasil! El delantero de Universitario, Álex Valera impactó en los hinchas al confesar detalles inéditos sobre su futuro tras destacar con los cremas esta temporada.

Solange Banchon
Álex Valera se sincera y confiesa dónde quisiera jugar en el futuro
Álex Valera se sincera y confiesa dónde quisiera jugar en el futuro | L1 MAX
COMPARTIR

Álex Valera es la principal carta de gol en Universitario de Deportes. Con la consagración del tricampeonato, el ariete del cuadro merengue dejó en claro su buen nivel no solo en el ámbito local, sino también en el extranjero. Ahora, el '20' viene dando la hora con la selección peruana, donde hace poco fue clave en el empate 1-1 contra Rusia.

Golero de Rusia rompió su silencio tras gol recibido de Álex Valera en amistoso

PUEDES VER: Arquero de Rusia se pronuncia y hace impensada revelación tras gol de Álex Valera: "Muy..."

Álex Valera confesó dónde le gustaría jugar tras destacar con Universitario

Como sabemos el atacante nacional ha despertado el interés de algunos clubes en el exterior, y su futuro sigue estando en suspenso pese a tener contrato con los cremas hasta finales del 2026. En medio de ello, Valera sorprendió en los hinchas al confesar que ve con buenos ojos jugar en la liga de Rusia.

"Si me contratan, sería una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades aquí; así que, de darse el caso, veremos", reveló el futbolista de la 'Bicolor', mediante una entrevista con Match TV.

Álex Valera

Álex Valera viene dando la hora tras su buen nivel con la selección peruana/Foto: X

En sus declaraciones el 'Cholo' manifestó que quedó maravillado luego de haber disputado el amistoso en el Gazprom Arena en San Petesburgo, de manera que, también aprovechó en resaltar la jerarquía de los equipos que juegan la Primera División en Rusia.

"Me gustó mucho el estadio donde jugamos; muy moderno. La ciudad y la gente son muy acogedores. He oído que hay muy buenos equipos en la Premier League de Rusia. Mi compañero de la selección, Yordy Reyna, que juega en el Rodina Moscú, también lo mencionó", acotó el 'killer' de Universitario.

Álex Valera y su presente en Universitario de Deportes

'Valegol' es uno de los jugadores más importantes en el once de Universitario de Deportes. El goleador de los cremas lleva en su cuenta personal 17 anotaciones en lo que va del año, de un total de 40 encuentros. Además, registra 6 asistencias en un promedio de 3117 minutos. Su contrato con el elenco merengue es hasta finales de 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Perú vs. Chile hoy: alineaciones confirmadas para el partido amistoso

  2. Perú vs. Chile EN VIVO HOY: a qué hora juegan, qué canal transmite y pronóstico

  3. Richard Acuña lanzó firme mensaje tras no lograr el ascenso con Vallejo: "Dejamos..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano