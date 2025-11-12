Diego Rebagliati quedó rendido y elogió a futbolista de Perú tras empate ante Rusia: "Es figura"

Con gol de Álex Valera, la selección peruana igualó 1-1 frente a Rusia en un nuevo amistoso de preparación que se jugó en el Estadio Gazprom Arena de San Petersburgo. Tras este encuentro, la 'Bicolor' ya se enfoca en lo que será el choque contra Chile, en un nuevo Clásico del Pacífico el próximo martes 18 de noviembre en Sochi.

Diego Rebagliati elogió a jugador de Perú tras empate ante Rusia

En el análisis post compromiso, el comentarista deportivo Diego Rebagliati resaltó el desempeño del delantero Álex Valera, quien hizo su ingreso al campo de juego en la segunda mitad por Adrián Ugarriza. Bajo ese contexto, indicó que el ariete de Universitario tiene todas las condiciones para ser considerado el '9' titular de la 'Bicolor', en vista de su buen momento deportivo.

Álex Valera fue el héroe de Perú en el empate ante Rusia/Foto: X

"Creo que en el caso de Alex Valera es clave que le tome gusto a jugar en la selección, que sienta que es el '9' titular, que quiera estar siempre. Este tipo de situaciones, en las que convierte goles, es figura y recibe el reconocimiento de la gente, lo acercan a una versión en la que se sienta más cómodo", expresó en el programa 'Después del Juego' de Movistar Deportes.

Asimismo Rebagliati se refirió al juego que mostró el equipo de Manuel Barreto y sostuvo que a nivel general fue un buen partido. "Perú vuelve a dejar sensaciones interesantes, como en octubre ante Chile. Creo que, viniendo del noveno lugar en la clasificatoria pasada, es positivo que se transmitan señales alentadoras", añadió.

Finalmente el ex Sporting Cristal resaltó la marca que tuvo Perú frente a la selección rusa, pues además de la primera línea, el resto de futbolistas también estaban concentrados para tratar de que el marcador no sea más abultado.

"Todos se tiraban de cabeza. Cuando vean el resumen del empate con Rusia, notarán que todos los jugadores cerraron, no solo los centrales, sino todos, poniendo el cuerpo para bloquear pelotas que podían complicar", sentenció.