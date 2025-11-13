¿Fichaje? Rebagliati reveló el seleccionado que está enamorado de Universitario: "Absolutamente"

La selección peruana ya pasó la página tras el empate 1-1 contra Rusia en San Petesburgo y ya piensa en la revancha contra Chile por el Clásico del Pacífico a disputarse el próximo martes 18 en Sochi. Al término del encuentro, el comentarista deportivo Diego Rebagliati sorprendió con su análisis, asimismo, resaltó el hinchaje de un convocado por Universitario.

Diego Rebagliati indicó el seleccionado peruano que está enamorado de Universitario

En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el ex Sporting Cristal no dudó en destacar por todo lo alto el amor que viene mostrando, Álex Valera por la 'U'. Como se recuerda, el ariete merengue fue quien se encargó de anotar la igualdad frente al cuadro del técnico Valeri Karpin a través de un espléndido remate desde lejos.

Alex Valera es figura en Universitario esta temporada

Por su parte, Rebagliati también señaló que el '20' de la 'Bicolor', necesita reflejar el mismo compromiso por el combinado patrio. "Valera está absolutamente enamorado de la 'U', necesita enamorarse de la selección para ser importante", sostuvo.

De otro lado, Diego Rebagliati aprovechó en elogiar la eficacia en ofensiva que viene teniendo Álex Valera esta temporada, ya que uno de los principales problemas que tenía el combinado patrio era la falta de gol.

"La Selección Peruana sacó un empate en su visita a Rusia, con todas las complicaciones que tuvo en la previa y durante el partido. En el primer tiempo, el equipo ruso nos superó, pero se encontró algo que últimamente ha sido escaso en Perú: el gol de un delantero. Tiene un valor enorme por la confianza que le da al '9' y por lo que necesitaba Valera al marcar un gol importante con la selección", agregó.

Alex Valera anotó el gol del empate de Perú ante Rusia/Foto: La Bicolor

Álex Valera es el goleador del tricampeonato de Universitario

El delantero Álex Valera lleva 17 anotaciones en 40 partidos oficiales con camiseta crema en el año donde Universitario se proclamó como tricampeón nacional. Además, el killer de la 'U' registra 6 asistencias y un aproximado de 3117 minutos, que evidencian su cuota goleadora.