Jugador de Rusia dio rotundo comentario sobre el nivel de la bicolor: "Los peruanos son..."

La selección peruana disputó su primer partido amistoso de la presente fecha FIFA y empató 1-1 con su similar de Rusia en San Petersburgo. Tras la igualdad a lo largo de los 90 minutos, Alexander Golovin, futbolista de los europeos, sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre el nivel mostrado por la Blanquirroja. ¿Qué dijo?

El mediocampista del Mónaco de Francia fue el encargado de anotar para la ventaja parcial de Rusia, esto tras un enorme error de Pedro Gallese como pocas veces se ha visto en su carrera profesional, por no decir nunca. Una vez culminado el compromiso, el volante ruso se quejó del estado del campo e indicó que físicamente los sudamericanos son más fuertes en el cuerpo a cuerpo.

El gol de Golovin tras blooper de Gallese.

"El terreno de juego está mal. Muy mal, lo cual es extraño. Los rivales no eran débiles, pero tampoco los más fuertes. Físicamente, los peruanos son sin duda más fuertes que nosotros, más fuertes que muchos equipos, así que fue difícil en los mano a mano. Habría sido más fácil si hubiéramos marcado dos o tres goles, sobre todo porque tuvimos nuestras oportunidades. Nos faltó definición. Aunque creamos ocasiones de peligro tanto en la primera como en la segunda parte, no pudimos marcar. Y hacia el final, como es lógico, el rival empezó a creer que aún podía empatar", precisó Alexander Golovin para el medio SE.

Ilya Vakhaniya también habló sobre la selección peruana

El defensor ruso, Ilya Vakhaniya, también se percató del mal estado del campo e incluso resaltó que el balón llegó en una situación precaria. Además, el hombre del Rostov destacó el buen nivel mostrado por la selección peruana, aunque de todas formas cree que deberían haber conseguido un triunfo en casa.

"No, para nada. Lo dimos todo en el campo, corrimos. Quizás fue un poco difícil por el estado del terreno de juego... El balón llegó muy desgastado. Perú es un buen equipo, pero deberíamos haber ganado ante nuestra afición", indicó en diálogo con RB Sport.