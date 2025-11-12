¿Quién es Matvey Safonov, el arquero ruso que juega en PSG y fue 'humillado' por Álex Valera?

La selección peruana igualó 1-1 con Rusia en San Petersburgo por un nuevo partido internacional de fecha FIFA. Pese a que comenzó perdiendo, la Blanquirroja lo empató por medio de Álex Valera y un golazo que le hizo a Matvey Safonov, portero que acaba de salir campeón de la UEFA Champions League y por ello muchos vienen comentando tal detalle.

El delantero de Universitario de Deportes venía siendo criticado por su falta de gol con el combinado patrio, pero ahora el 'Rifle' calló bocas 'humillando' al guardameta ruso, ya que lo vio algo salido y le pegó desde más de 30 metros. De inmediato, las reacciones no tardaron en llegar y sobre todo porque el arquero rival es actualmente futbolista del París Saint Germain y formaba parte del club cuando este alzó la 'Orejona'.

El gol de Álex Valera a Safonov.

Matvey Safonov fichó durante el 2024 por el PSG y, pese que normalmente se la pasó en el banco de suplentes, ya que el titular era Gianluigi Donnarumma, para la UEFA es campeón oficialmente de la Champions League. Es decir que un delantero de la Liga 1 pudo abatir y dejar en ridículo a un futbolista que juega en la Ligue 1 y es monarca del torneo de clubes más importante de toda Europa, y el más famoso a nivel mundial.

¿Quién es Matvey Safonov?

Nacido en Krasnodar el 25 de febrero de 1999, Matvey Safonov es un portero de 26 años que está viviendo su primera experiencia profesional fuera de su natal Rusia. Tras 10 temporadas en el Krasnodar, entre la reserva y el primer equipo, firmó por el París Saint-Germain en julio del pasado 2024 y tiene contrato todavía hasta mediados del 2029. Es decir que le restan cuatro años más en Francia.

Pese a que juega en uno de los clubes más importantes de Europa actualmente, el arquero ruso no ha disputado ni un solo partido con el PSG en la presente temporada. Sin embargo, la campaña pasada sí estuvo presente en 17 compromisos y 2 de ellos fueron por la Champions League. Hoy en día es suplente de Lucas Chevalier.