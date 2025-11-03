- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
PSG vs Bayern Múnich EN VIVO por la Champions League: horarios, dónde ver y apuestas
PSG juega contra Bayern Múnich este martes por la fecha 4 de la Liga de la Champions League. Horarios y canales para ver EN VIVO el partido.
PSG recibirá a Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes este martes 4 de noviembre, por la fecha 4 de la liga de Champions League. Este emocionante partido iniciará a las 3:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido EN VIVO por ESPN, así como Disney Plus.
PUEDES VER: Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por Champions League: cuándo juega, horario, pronóstico y dónde ver
Un duelo esperado por los amantes del fútbol. PSG y Bayern tienen puntaje perfecto, están atravesando un gran momento deportivo y son candidatos para disputar la final de la Champions League.
El campeón francés inició su camino en la Liga de Campeones goleando 4-0 a Atalanta, luego derrotaron a Barcelona por 2-1 y en la tercera fecha superó 7-2 a Bayer 04 Leverkusen.
PSG y Bayern protagonizarán importante partido por la Champions
En la Ligue 1, PSG es líder, pero solo supera por dos puntos a Marsella y Lens, sus más cercanos perseguidores. En la última fecha, el equipo de Luis Enrique ganó 1-0 a Niza gracias al tanto de Goncalo Ramos a los 95 minutos.
Luis Enrique resaltó el gran trabajo que están realizando sus jugadores, pero puntualizó que no tuvieron suerte en el sorteo de la Champions League, porque le tocó un complicado fixture. A pesar de ello, el entrenador de PSG indicó que quieren los tres puntos ante Bayern.
Luis Enrique habló sobre el partido contra Bayern
"Es importante para nosotros ganar, no solo por los 3 puntos, sino también porque hemos tenido el sorteo más difícil de toda la Champions League. Cuando jugamos en nuestro estadio, es fundamental aprovechar el apoyo de nuestros aficionados para buscar la victoria", expresó el estratega español.
Bayern Múnich, por su parte, está atravesando un gran momento deportivo. Suman 15 victorias consecutivas, superando a rivales de la talla de Chelsea y Brujas.
Vincent Kompany, entrenador del conjunto alemán, fue claro en señalar que ante PSG será un gran partido porque ambos equipos quieren conseguir los tres puntos.
DT de Bayern habló sobre el partido contra PSG
"Nos lo hemos ganado y debemos afrontarlo con todo el entusiasmo. Ellos confían, nosotros confiamos: será un gran partido. Quien gane este partido dará un gran paso hacia el Top 8. También está en juego el prestigio. Para ambos equipos es un encuentro muy importante", expresó el estratega.
¿Cuándo juega PSG vs. Bayern Múnich?
PSG se medirá contra Bayern Múnich por la Champions League este martes 4 de noviembre en París, Francia.
¿A qué hora juega PSG vs. Bayern Múnich?
Horarios para ver el partido entre PSG y Bayern Múnich por la cuarta fecha de la Champions League:
- México: 2:00 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League?
La transmisión del PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League estará a cargo de ESPN para toda América Latina. Por streaming, el compromiso estará disponible por Disney Plus.
PSG vs. Bayern Múnich: canal de transmisión para ver la Champions League
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: MAX
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: TUDN y Univisión
- España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
PSG vs. Bayern Múnich: Apuestas
|Apuestas
|PSG
|Empate
|Bayern Múnich
|Betsson
|2.55
|3.90
|2.58
|Betano
|2.55
|3.95
|2.62
|Bet365
|2.55
|3.60
|2.55
|1xBet
|2.54
|4.17
|2.62
|CoolBet
|2.60
|3.92
|2.62
|DoradoBet
|2.54
|3.66
|2.60
PSG vs. Bayern Múnich: Últimos partidos
- 05.07.25 | PSG 2-0 Bayern
- 26.11.24 | Bayern 1-0 PSG
- 08.03.23 | Bayern 2-0 PSG
- 14.02.23 | PSG 0-1 Bayern
- 13.04.21 | PSG 0-1 Bayern
PSG vs. Bayern Múnich: posible alineación
PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Mendes, Zaire-Emery; Barcola, Kvaratskhelia y Dembélé.
Bayern Múnich: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Luis Díaz, Olise, Karl; Harry Kane.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50