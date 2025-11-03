- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Partidos Champions League 2025: programación, resultados y tabla de posiciones con la jornada 4
Este martes y miércoles se disputará la fecha 4 de la Champions League y aquí te dejamos la programación completa junto a la tabla de posiciones.
La cuarta fecha de la Champions League 2025-2026 se jugará este martes 4 y miércoles 5 de noviembre, con partidos claves. Uno de los duelos más esperado será el enfrentamiento entre Real Madrid vs Liverpool. Aquí te dejamos la programación completa y el estado actual de la tabla de posiciones.
Partidos Champions League:
Martes 4
- 12:45 Slavia Praha vs Arsenal
- 12:45 Napoli vs Eintracht Frankfurt
- 15:00 Juventus vs Sporting CP
- 15:00 PSG vs Bayern München
- 15:00 Bodø / Glimt vs Monaco
- 15:00 Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise
- 15:00 Olympiakos Piraeus vs PSV
- 15:00 Liverpool vs Real Madrid
- 15:00 Tottenham vs København
Miércoles 5
- 12:45 Qarabağ vs Chelsea
- 12:45 Paphos vs Villarreal
- 15:00 Manchester City vs Borussia Dortmund
- 15:00 Club Brugge vs Barcelona
- 15:00 Ajax vs Galatasaray
- 15:00 Newcastle vs Athletic Club
- 15:00 Benfica vs Bayer Leverkusen
- 15:00 Internazionale vs Kairat
- 15:00 Marsella vs Atalanta
Tabla de posiciones Champions League 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|1. PSG
|3
|+10
|9
|2. Bayern Munich
|3
|+10
|9
|3. Inter
|3
|+9
|9
|4. Arsenal
|3
|+8
|9
|5. Real Madrid
|3
|+7
|9
|6. Dortmund
|2
|+5
|7
|7. Manchester City
|3
|+6
|7
|8. Newcastle
|3
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|+5
|6
|10. Liverpool
|3
|+4
|6
|11. Chelsea
|3
|+3
|6
|12. Sporting Lisboa
|3
|+3
|6
|13. Qarabag
|2
|+1
|6
|14. Galatasaray
|3
|-1
|6
|15. Tottenham
|3
|+1
|5
|16. PSV
|3
|+2
|4
|17. Atalanta
|3
|-3
|4
|18. Marsella
|3
|+2
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|-1
|3
|20. Brujas
|3
|-2
|3
|21. Athletic Club
|3
|-3
|3
|22. Frankfurt
|3
|-4
|3
|23. Napoli
|3
|-5
|3
|24. Royale Union SG
|3
|-6
|3
|25. Juventus
|3
|-1
|2
|26. Bodo/Glimt
|3
|-2
|2
|27. Mónaco
|3
|-3
|2
|28. Slavia Praga
|3
|-3
|2
|29. Pafos
|3
|-4
|2
|30. Leverkusen
|3
|-5
|2
|31. Villarreal
|3
|-3
|1
|32. Copenhague
|3
|-4
|1
|33. Olympiacos
|3
|-7
|1
|34. Kairat
|3
|-8
|1
|35. Benfica
|3
|-5
|0
|36. Ajax
|3
|-10
|0
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50