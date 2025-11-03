Partidos Champions League 2025: programación, resultados y tabla de posiciones con la jornada 4

0
Este martes y miércoles se disputará la fecha 4 de la Champions League y aquí te dejamos la programación completa junto a la tabla de posiciones.

Sandra Morales
Partidos y tabla de posiciones de la Champions League
Partidos y tabla de posiciones de la Champions League | FOTO: LIBERO
La cuarta fecha de la Champions League 2025-2026 se jugará este martes 4 y miércoles 5 de noviembre, con partidos claves. Uno de los duelos más esperado será el enfrentamiento entre Real Madrid vs Liverpool. Aquí te dejamos la programación completa y el estado actual de la tabla de posiciones.

PSG se medirá contra Bayern Múnich por la Champions League.

Partidos Champions League:

Martes 4

  • 12:45 Slavia Praha vs Arsenal
  • 12:45 Napoli vs Eintracht Frankfurt
  • 15:00 Juventus vs Sporting CP
  • 15:00 PSG vs Bayern München
  • 15:00 Bodø / Glimt vs Monaco
  • 15:00 Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise
  • 15:00 Olympiakos Piraeus vs PSV
  • 15:00 Liverpool vs Real Madrid
  • 15:00 Tottenham vs København

Miércoles 5

  • 12:45 Qarabağ vs Chelsea
  • 12:45 Paphos vs Villarreal
  • 15:00 Manchester City vs Borussia Dortmund
  • 15:00 Club Brugge vs Barcelona
  • 15:00 Ajax vs Galatasaray
  • 15:00 Newcastle vs Athletic Club
  • 15:00 Benfica vs Bayer Leverkusen
  • 15:00 Internazionale vs Kairat
  • 15:00 Marsella vs Atalanta

Tabla de posiciones Champions League 2025

EQUIPOSPJDGPTS
1. PSG3+109
2. Bayern Munich3+109
3. Inter3+99
4. Arsenal3+89
5. Real Madrid3+79
6. Dortmund2+57
7. Manchester City3+67
8. Newcastle3+66
9. Barcelona3+56
10. Liverpool3+46
11. Chelsea3+36
12. Sporting Lisboa3+36
13. Qarabag2+16
14. Galatasaray3-16
15. Tottenham3+15
16. PSV3+24
17. Atalanta3-34
18. Marsella3+23
19. Atlético Madrid3-13
20. Brujas3-23
21. Athletic Club3-33
22. Frankfurt3-43
23. Napoli3-53
24. Royale Union SG3-63
25. Juventus3-12
26. Bodo/Glimt3-22
27. Mónaco3-32
28. Slavia Praga3-32
29. Pafos3-42
30. Leverkusen3-52
31. Villarreal3-31
32. Copenhague3-41
33. Olympiacos3-71
34. Kairat3-81
35. Benfica3-50
36. Ajax3-100

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

