¿A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool y dónde ver EN VIVO la Champions League?
Desde Anfield, Real Madrid y Liverpool se enfrentan este martes 4 de noviembre, en partido por la fase liga de la Champions League 2025-2026.
Se viene un auténtico clásico europeo. Real Madrid y Liverpool se enfrentan este martes 4 de noviembre, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 de España, por la fase liga de la Champions League 2025-2026. Este encuentro se disputará en el mítico estadio de Anfield y a continuación puedes conocer horarios, además de guía de canales.
¿ A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00
- México: 12:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: FOX Sports y Disney Plus
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Claro TV+, HBO Max, TNT, TNT GO y Zapping
- México: Max, Prime Video, TNT Sports y TNT Go
- España: Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones
Real Madrid vs Liverpool: previa del partido
El conjunto blanco llega entonado a Anfield. Ha ganado todos sus partidos por la Champions League y además es sólido líder de LaLiga de España. En la temporada solo perdió un partido y el resto de sus cotejos oficiales fueron victorias.
Por su parte, los 'Reds' no viene mostrando su mejor versión, más allá de que en su último partido venció por 2-0 a Aston Villa, apenas han ganado dos de sus últimos dos encuentros.
Real Madrid y Liverpool se enfrentan por la Champions League.
En el historial, se han enfrentado 12 veces, con siete triunfos del Real Madrid, un empate y cuatro victorias del Liverpool. ¿Qué equipo se quedará esta vez con el triunfo?
