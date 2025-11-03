¿A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool y dónde ver EN VIVO la Champions League?

Se viene un auténtico clásico europeo. Real Madrid y Liverpool se enfrentan este martes 4 de noviembre, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 de España, por la fase liga de la Champions League 2025-2026. Este encuentro se disputará en el mítico estadio de Anfield y a continuación puedes conocer horarios, además de guía de canales.

¿ A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00

México: 12:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: FOX Sports y Disney Plus

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Brasil: Claro TV+, HBO Max, TNT, TNT GO y Zapping

México: Max, Prime Video, TNT Sports y TNT Go

España: Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs Liverpool: previa del partido

El conjunto blanco llega entonado a Anfield. Ha ganado todos sus partidos por la Champions League y además es sólido líder de LaLiga de España. En la temporada solo perdió un partido y el resto de sus cotejos oficiales fueron victorias.

Por su parte, los 'Reds' no viene mostrando su mejor versión, más allá de que en su último partido venció por 2-0 a Aston Villa, apenas han ganado dos de sus últimos dos encuentros.

Real Madrid y Liverpool se enfrentan por la Champions League.

En el historial, se han enfrentado 12 veces, con siete triunfos del Real Madrid, un empate y cuatro victorias del Liverpool. ¿Qué equipo se quedará esta vez con el triunfo?