Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool y dónde ver EN VIVO la Champions League?

Desde Anfield, Real Madrid y Liverpool se enfrentan este martes 4 de noviembre, en partido por la fase liga de la Champions League 2025-2026.

Wilfredo Inostroza
Liverpool y Real Madrid se enfrentan por la Champions League en Anfield
Liverpool y Real Madrid se enfrentan por la Champions League en Anfield | Composición: Líbero
Se viene un auténtico clásico europeo. Real Madrid y Liverpool se enfrentan este martes 4 de noviembre, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 de España, por la fase liga de la Champions League 2025-2026. Este encuentro se disputará en el mítico estadio de Anfield y a continuación puedes conocer horarios, además de guía de canales.

Partidos y tabla de posicones de LaLiga de España

PUEDES VER: Tabla de posiciones LaLiga española: clasificación con los resultados de hoy de la fecha 11

¿ A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00
  • México: 12:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: FOX Sports y Disney Plus
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Claro TV+, HBO Max, TNT, TNT GO y Zapping
  • México: Max, Prime Video, TNT Sports y TNT Go
  • España: Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs Liverpool: previa del partido

El conjunto blanco llega entonado a Anfield. Ha ganado todos sus partidos por la Champions League y además es sólido líder de LaLiga de España. En la temporada solo perdió un partido y el resto de sus cotejos oficiales fueron victorias.

Por su parte, los 'Reds' no viene mostrando su mejor versión, más allá de que en su último partido venció por 2-0 a Aston Villa, apenas han ganado dos de sus últimos dos encuentros.

Real Madrid y Liverpool se enfrentan por la Champions League.

En el historial, se han enfrentado 12 veces, con siete triunfos del Real Madrid, un empate y cuatro victorias del Liverpool. ¿Qué equipo se quedará esta vez con el triunfo?

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

