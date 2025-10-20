- Hoy:
Partidos de Champions League 2025, tabla posiciones y resultados de la jornada 3
Esta semana se disputará la tercera fecha de la Champions League. Aquí te dejamos la programación completa, resultados de hoy y tabla de posiciones.
Este martes y miércoles se disputará la tercera jornada de la Champions League 2025. Para ello, aquí te dejamos la programación completa, los resultados y cómo marcha la tabla de posiciones. Barcelona vs Olympiacos abren fuego en la fecha 3.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos EN VIVO y qué canal transmite la Champions League?
Champions League partidos de hoy:
MARTES 21
- 11:45 a. m. Barcelona vs Olympiacos
- 11:45 a. m. Kairat vs Pafos
- 2:00 p. m. Newcastle vs Benfica
- 2:00 p. m. PSV vs Napoli
- 2:00 p. m. Leverkusen vs PSG
- 2:00 p. m. Unión Saint-Gilloise vs Inter
- 2:00 p. m. Copenhague vs Dortmunt
- 2:00 p. m. Villarreal vs Manchester city
- 2:00 p. m. Arsenal vs Atlético Madrid
MIÉRCOLES 22
- 11:45 a. m. Athletic vs Qarabag
- 11:45 a. m. Galatasaray vs Bodo/Glimt
- 2:00 p. m. Chelsea vs Ajax
- 2:00 p. m. Real Madrid vs Juventus
- 2:00 p. m. Sporting Lisboa vs Marsella
- 2:00 p. m. Mónaco vs Tottenham
- 2:00 p. m. Atalanta vs Salavia Praga
- 2:00 p. m. Frankfurt vs Liverpoool
Champions League: tabla de posiciones
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|1. Bayern Múnich
|2
|+6
|6
|2. Real Madrid
|2
|+6
|6
|3. PSG
|2
|+5
|6
|4. Inter
|2
|+5
|6
|5. Arsenal
|2
|+4
|6
|6. Qarabag
|2
|+3
|6
|7. Dormund
|2
|+3
|4
|8. Manchester City
|2
|+2
|4
|9. Tottenham
|2
|+1
|4
|10. Atlético Madrid
|2
|+3
|3
|11. Newcastle
|2
|+3
|3
|12. Marsella
|2
|+3
|3
|13. Club Brujas
|2
|+2
|3
|14. Sporting Club
|2
|+2
|3
|15. Frankfurt
|2
|0
|3
|16. Barcelona
|2
|0
|3
|17. Liverpool
|2
|0
|3
|18. Chelsea
|2
|-1
|3
|19. Napoli
|2
|-1
|3
|20. Unión Saint-Gilloise
|2
|-2
|3
|21. Galatasaray
|2
|-3
|3
|22. Atalanta
|2
|-3
|3
|23. Juventus
|2
|0
|2
|24. Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|25. Leverkusen
|2
|0
|2
|26. Villarreal
|2
|-1
|1
|27. PSV
|2
|-2
|1
|28. Copenhague
|2
|-2
|1
|29. Olympiacos
|2
|-2
|1
|30. Mónaco
|2
|-3
|1
|31. Salvia Praga
|2
|-3
|1
|32. Pafos
|2
|-4
|1
|33. Benfica
|2
|-2
|0
|34. Athletic Club
|2
|-5
|0
|35. Ajax
|2
|-6
|0
|36. Kairat
|2
|-8
|0
