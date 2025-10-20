0
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Partidos de Champions League 2025, tabla posiciones y resultados de la jornada 3

Esta semana se disputará la tercera fecha de la Champions League. Aquí te dejamos la programación completa, resultados de hoy y tabla de posiciones.

Sandra Morales
Partidos de Champions League hoy, resultado y tabla de posiciones
Partidos de Champions League hoy, resultado y tabla de posiciones | FOTO: LIBERO
Este martes y miércoles se disputará la tercera jornada de la Champions League 2025. Para ello, aquí te dejamos la programación completa, los resultados y cómo marcha la tabla de posiciones. Barcelona vs Olympiacos abren fuego en la fecha 3.

Barcelona se enfrenta a Olympiacos por la Champions League

¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos EN VIVO y qué canal transmite la Champions League?

Champions League partidos de hoy:

MARTES 21

  • 11:45 a. m. Barcelona vs Olympiacos
  • 11:45 a. m. Kairat vs Pafos
  • 2:00 p. m. Newcastle vs Benfica
  • 2:00 p. m. PSV vs Napoli
  • 2:00 p. m. Leverkusen vs PSG
  • 2:00 p. m. Unión Saint-Gilloise vs Inter
  • 2:00 p. m. Copenhague vs Dortmunt
  • 2:00 p. m. Villarreal vs Manchester city
  • 2:00 p. m. Arsenal vs Atlético Madrid

MIÉRCOLES 22

  • 11:45 a. m. Athletic vs Qarabag
  • 11:45 a. m. Galatasaray vs Bodo/Glimt
  • 2:00 p. m. Chelsea vs Ajax
  • 2:00 p. m. Real Madrid vs Juventus
  • 2:00 p. m. Sporting Lisboa vs Marsella
  • 2:00 p. m. Mónaco vs Tottenham
  • 2:00 p. m. Atalanta vs Salavia Praga
  • 2:00 p. m. Frankfurt vs Liverpoool

Champions League: tabla de posiciones

EQUIPOSPJDGPTS
1. Bayern Múnich2+66
2. Real Madrid2+66
3. PSG2+56
4. Inter2+56
5. Arsenal2+46
6. Qarabag2+36
7. Dormund2+34
8. Manchester City2+24
9. Tottenham2+14
10. Atlético Madrid2+33
11. Newcastle2+33
12. Marsella2+33
13. Club Brujas2+23
14. Sporting Club2+23
15. Frankfurt203
16. Barcelona203
17. Liverpool203
18. Chelsea2-13
19. Napoli2-13
20. Unión Saint-Gilloise2-23
21. Galatasaray2-33
22. Atalanta2-33
23. Juventus202
24. Bodo/Glimt202
25. Leverkusen202
26. Villarreal2-11
27. PSV2-21
28. Copenhague2-21
29. Olympiacos2-21
30. Mónaco2-31
31. Salvia Praga2-31
32. Pafos2-41
33. Benfica2-20
34. Athletic Club2-50
35. Ajax2-60
36. Kairat2-80

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

