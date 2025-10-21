¿A qué hora juega el Chelsea vs Ajax y dónde ver EN VIVO la Champions League?

Este miércoles 22 de octubre se estará jugando el partido entre el Chelsea vs Ajax por la Champions League desde el Estadio Stamford Bridge que tiene una capacidad de recibir a más de 40 mil personas. Revisa a qué hora inicia el cotejo, dónde se puede ver y más.

¿A qué hora juega el Chelsea vs Ajax?

Si quieres seguir todas las incidencias del partido entre el Chelsea vs Ajax, a continuación puedes revisar todos los horarios desde diferentes países del mundo. A continuación, la guía completa.

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España e Italia: 21:00

¿Dónde ver Chelsea vs Ajax?

La transmisión del partido entre Chelsea vs Ajax se podrá ver a través de la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Además, se podrá seguir en vivo a través de la transmisión online de Disney Plus y DGO.

Cómo llegan el Chelsea vs Ajax

El Chelsea estará recibiendo al Ajax en la tercera jornada de la fase de liga. Los ingleses, dirigidos por Enzo Maresca, suman tres puntos en la competición, mientras que los neerlandeses no tienen unidades a favor. Los 'Blues' llegan tras haber vencido al Benfica por la mínima y saldrán a buscar el partido desde el primer segundo con su mejor alineación. Por otro lado, el Ajax tiene una realidad diferente y es que la caída ante el Inter como locales no dejó buenas sensaciones a sus hinchas.