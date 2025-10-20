Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO: alineaciones, hora y canal dónde ver la Champions League

La Champions League 2025-26 vuelve al ruedo con el partidazo entre Barcelona vs. Olympiacos, que miden fuerzas este martes 21 de octubre por la fecha 3 de la fase liga, desde el Estadio Olímpico de Montjuic, a partir de las 18:45 horas de España (11:45 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN. Entérate de los detalles más importantes del cotejo.

FC Barcelona (16° con 3 puntos) tuvo un gran estreno en la competición, venciendo de visita a Newcastle. Sin embargo, en su segunda presentación, los 'Blaugranas' no pudieron mantener su ventaja y fueron derrotados por 2-1 contra PSG en Montjuic, por lo que se encuentran en la medianía de la tabla.

Por esa razón, los dirigidos por Hansi Flick saldrán con todo en busca de demostrar su favoritismo previo y quedarse con sus primeros tres puntos en casa en el torneo. En LaLiga, los catalanes vienen de vencer agónicamente 2-1 a Girona, por lo que llega muy motivado a su nuevo desafío a nivel internacional.

Olympiacos (29° con 1 punto) no tuvo el mejor arranque en la Champions, pues dejaron escapar dos unidades al empatar ante Pafos en su debut y después sucumbieron con Arsenal en Londres por 2-0, resultados que comenzaron a complicar sus aspiraciones de meterse a los playoffs de la competición.

Los 'Rojiblancos', comandados técnicamente por el español José Luis Mendilibar, quieren replicar lo que vienen haciendo en la Superliga de Grecia a nivel internacional, pues se ubican segundos y llegan con la moral a tope luego de superar a AEL fuera de casa, por lo que ahora buscarán dar el batacazo con sus principales figuras como Gelson Martins, Chiquinho y Ayoub El Kaabi.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Olympiacos?

El encuentro que protagonizarán ‘Blaugranas’ y ‘Rojiblancos’ por la presente edición de la Liga de Campeones de la UEFA está pactado para dar inicio a partir de las 18:45 horas de España (11:45 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 10:45 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:45 horas

Bolivia, Venezuela: 12:45 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 12:45 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 13:45 horas

Inglaterra, Portugal: 17:45 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 18:45 horas

Grecia: 19:45 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO?

Si no quieres perderte las incidencias del compromiso entre Barcelona vs. Olympiacos, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports en Argentina, ESPN Premium en Chile y ESPN en el resto de Sudamérica y Centroamérica. Además, el choque lo pasará Disney Plus vía streaming.

Barcelona vs. Olympiacos pronósticos: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, FC Barcelona es ampliamente favorito para hacerse fuerte en condición de local y quedarse con los tres puntos ante Olympiacos por la Champions League. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Barcelona Empate Olympiacos Betsson 1.17 8.10 15.00 Bet365 1.19 7.00 15.00 Betano 1.22 7.00 16.00 Te Apuesto 1.21 6.61 14.18 Apuesta Total 1.22 6.66 12.00 Meridianbet 1.19 7.56 13.93

Barcelona vs. Olympiacos: posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Rooney Bardghji; Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani Garcia, Santiago Hezze, Gelson Martins, Daniel Podence, Chiquinho; Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.

Barcelona: últimos resultados

Barcelona 2-1 Girona | fecha 9 LaLiga 2025-26

Sevilla 4-1 Barcelona | fecha 8 LaLiga 2025-26

Barcelona 1-2 PSG | fecha 2 Champions League 2025-26

Barcelona 2-1 Real Sociedad | fecha 7 LaLiga 2025-26

Real Oviedo 1-3 Barcelona | fecha 6 LaLiga 2025-26

Olympiacos: últimos resultados

AEL 0-2 Olympiacos | fecha 7 Superliga de Grecia 2025-26

PAOK 2-1 Olympiacos | fecha 6 Superliga de Grecia 2025-26

Arsenal 2-0 Olympiacos | fecha 2 Champions League 2025-26

Olympiacos 3-2 Levadiakos | fecha 5 Superliga de Grecia 2025-26

Asteras 1-2 Olympiacos | ronda 2 Copa de Grecia 2025-26

Barcelona vs. Olympiacos: historial

Ambos equipos solamente se han visto las caras en dos oportunidades, todas por la edición 2017-18 de la Champions League, con un historial favorable a Barcelona con una victoria y un empate sobre Olympiacos, que no registra triunfos. Repasa los dos resultados que se dieron entre sí.

Olympiacos 0-0 Barcelona | fecha 4 Champions League 2017-18

Barcelona 3-1 Olympiacos | fecha 3 Champions League 2017-18

¿En dónde juega Barcelona vs. Olympiacos?

El escenario donde Barcelona recibirá a Olympiacos en el marco de la tercera fecha de la fase liga de la Champions League 2025-26 será el Estadio Olímpico Lluis Companys, recinto deportivo ubicado en la ciudad catalana de Montjuic y que cuenta con una capacidad total para 55 mil 926 espectadores.