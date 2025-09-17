Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League: a qué hora juegan y dónde ver

Barcelona inicia su camino en la Champions League ante Newcastle. El emocionante partido se realizará este jueves 18 de septiembre en St James Park de Inglaterra, desde las 2:00 p.m. (en Perú), con la transmisión EN VIVO por ESPN 2 y Disney Plus.

El equipo liderado por Hansi Flick llega a la contienda con la moral al tope tras derrotar 6-0 a Valencia por LaLiga. Para la contienda ante Newcastle, Barcelona no podrá contar con cuatro jugadores por lesión.

Lamine Yamal, la gran figura de Barca, no se recuperó de una pubalgia y se perderá el compromiso. Por ello, Marcus Rashford se perfila como su reemplazo en la ofensiva.

Lamine Yamal está lesionado y se perderá el partido ante Newcastle

En conferencia de prensa, previo al partido, Hansi Flick indicó que su equipo está mentalizado en ganar la Champions League, por ello es importante estar unidos.

"Es un camino muy largo. Queremos trabajar muy duro y jugar a nuestro mejor nivel. Mantenernos unidos. Hay grandes equipos y todos quieren ganar la Champions. Nosotros también, noto la sensación de que en Barcelona todo el mundo está buscando eso", expresó el DT de Barcelona.

DT de Barcelona ilusionado con hacer historia en la Champions League

Christensen, uno de los pilares en el sistema de juego de Barcelona, indicó que cada temporada es especial y aseguró que está bien físicamente, listo para dejar todo en la cancha. El jugador resaltó el nivel de Newcastle y advirtió estar concentrados.

"Debemos estar muy concentrados durante el partido, creo que es uno de los mejores estadios donde he jugado. Habrá mucho ambiente. Me siento muy bien ahora mismo y estoy preparado para trabajar. Quiero estar listo para cuando el míster me necesite", señaló el jugador de Barcelona.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Newcastle por la Champions?

México: 1:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle por la Champions League?

Argentina: Disney Plus y Fox Sports

Bolivia: Disney Plus y ESPN 2

Brasil: Zapping, Claro TV, MAX y TNT

Chile: Disney Plus y ESPN Premium

Colombia: Disney Plus y ESPN 2

Ecuador: Disney Premium y ESPN 2

México: MAX, TNT Sports y Amazon Prime

Paraguay: Disney Plus y ESPN 2

Perú: Disney Plus y ESPN 2

España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Uruguay: Disney Plus y ESPN 2

Venezuela: Disney Plus y ESPN 2

Barcelona vs. Newcastle: árbitros

Árbitro: Gienn Nyberg

Juez de línea: Mahbod Beigi

Juez de línea: Andreas Söderkvist

Cuarto árbitro: Adam Ladebäck

VAR: Jérôme Brisard

AVAR: Bram Van Driessche

Barcelona vs. Newcastle: últimos resultados

Newcastle 0-2 Barcelona

Barcelona 3-1 Newcastle

Barcelona 1-0 Newcastle

Newcastle 3-2 Barcelona

Barcelona vs. Newcastle: apuestas

Apuestas Newcastle Empate Barcelona Betsson 2.85 3.90 2.35 Betano 2.90 3.85 2.40 Bet365 2.88 3.75 2.25 1xBet 2.91 3.83 2.43 CoolBet 2.90 3.80 2.35 DoradoBet 2.83 3.80 2.30

Barcelona vs. Newcastle: formación

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Marc Casadó, Pedri, Fermín López, Raphinha, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Gordon y Woltemade.