¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle y dónde ver EN VIVO partido por Champions League?

Momento de ver a Barcelona vs Newcastle por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League. El partido a disputarse este jueves 18 de septiembre en el St James Park de Inglaterra promete muchas emociones de principio a fin, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas el compromiso

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Barcelona vs Newcastle, válido por la fecha 1 de la fase liga:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle EN VIVO?

Argentina: Disney Plus y Fox Sports

Bolivia: Disney Plus y ESPN 2

Brasil: Zapping, Claro TV, MAX y TNT

Chile: Disney Plus y ESPN Premium

Colombia: Disney Plus y ESPN 2

Ecuador: Disney Premium y ESPN 2

México: MAX, TNT Sports y Amazon Prime

Paraguay: Disney Plus y ESPN 2

Perú: Disney Plus y ESPN 2

España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Uruguay: Disney Plus y ESPN 2

Venezuela: Disney Plus y ESPN 2

Previa del partido de Barcelona vs Newcastle por la Champions League

Barcelona llega a este encuentro motivado con la aplastante victoria 6-0 sobre Valencia en LaLiga, por lo que esperan continuar por el camino del triunfo en condición de visita ante un duro rival que hará respetar su localía. El entrenador Hansi Flick no podrá contar con una de sus figuras para este compromiso.

Y es que Lamine Yamal no se recuperó de una pubalgia y no podrá estar en el partido frente al conjunto inglés, por ello, Marcus Rashford podría ser su reemplazo en el ataque.

Barcelona se alista para un nuevo reto en la Champions League

Por su parte, Newcastle viene con un presente irregular, pese al triunfo sobre Wolves en la Premier League. Los dirigidos por Eddie Howe aprovecharán la ventaja de jugar en casa para quedarse con los tres puntos, conscientes de que al frente tendrán a un duro rival que no les dejará el camino fácil.