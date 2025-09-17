Partidos de hoy EN VIVO, jueves 18 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

0
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 18 de septiembre. Continúa la Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana 2025.

Sandra Morales
Programación de partidos para este jueves 18 de septiembre
Programación de partidos para este jueves 18 de septiembre | FOTO: LIBERO
Este jueves 18 de septiembre se completará de disputar la primera fecha de la Champions League. Además, también se juegan los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. En la Sudamericana 2025, Alianza Lima enfrenta a U. de Chile. Revisa la programación completa y dónde ver fútbol en vivo hoy.

Esta es la programación de la Champions League

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Ayacucho vs CuscoL1 Max, Fanatiz
15:15Atlético Grau vs Alianza UniversidadL1 Max, Fanatiz
19:30Deportivo Garcilaso vs MelgarL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Club Brugge vs MonacoESPN2, Disney+
11:45København vs Bayer LeverkusenESPN, Disney+
14:00Eintracht Frankfurt vs GalatasarayDisney+, ESPN 5
14:00Sporting CP vs KairatDisney+, ESPN 3
14:00Newcastle United vs BarcelonaESPN2, Disney+
14:00Manchester City vs NapoliESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Alianza Lima vs Universidad De ChilleESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00LDU Quito vs São PauloESPN, Disney+
19:30Flamengo vs EstudiantesESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Nueve de Octubre vs El Nacional

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

