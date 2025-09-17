- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 18 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 18 de septiembre. Continúa la Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana 2025.
Este jueves 18 de septiembre se completará de disputar la primera fecha de la Champions League. Además, también se juegan los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. En la Sudamericana 2025, Alianza Lima enfrenta a U. de Chile. Revisa la programación completa y dónde ver fútbol en vivo hoy.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Ayacucho vs Cusco
|L1 Max, Fanatiz
|15:15
|Atlético Grau vs Alianza Universidad
|L1 Max, Fanatiz
|19:30
|Deportivo Garcilaso vs Melgar
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Club Brugge vs Monaco
|ESPN2, Disney+
|11:45
|København vs Bayer Leverkusen
|ESPN, Disney+
|14:00
|Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Sporting CP vs Kairat
|Disney+, ESPN 3
|14:00
|Newcastle United vs Barcelona
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Manchester City vs Napoli
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Alianza Lima vs Universidad De Chille
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|LDU Quito vs São Paulo
|ESPN, Disney+
|19:30
|Flamengo vs Estudiantes
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Nueve de Octubre vs El Nacional
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
