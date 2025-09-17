Partidos de hoy EN VIVO, jueves 18 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Este jueves 18 de septiembre se completará de disputar la primera fecha de la Champions League. Además, también se juegan los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. En la Sudamericana 2025, Alianza Lima enfrenta a U. de Chile. Revisa la programación completa y dónde ver fútbol en vivo hoy.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Ayacucho vs Cusco L1 Max, Fanatiz 15:15 Atlético Grau vs Alianza Universidad L1 Max, Fanatiz 19:30 Deportivo Garcilaso vs Melgar L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Club Brugge vs Monaco ESPN2, Disney+ 11:45 København vs Bayer Leverkusen ESPN, Disney+ 14:00 Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Disney+, ESPN 5 14:00 Sporting CP vs Kairat Disney+, ESPN 3 14:00 Newcastle United vs Barcelona ESPN2, Disney+ 14:00 Manchester City vs Napoli ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Alianza Lima vs Universidad De Chille ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 LDU Quito vs São Paulo ESPN, Disney+ 19:30 Flamengo vs Estudiantes ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Nueve de Octubre vs El Nacional

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.