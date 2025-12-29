Pedro Gallese fue presentado oficialmente como nuevo portero de Deportivo Cali: "Tu nueva casa"
Luego de superar los exámenes médicas y temas administrativos, Deportivo Cali presentó de manera oficial a Pedro Gallese por toda la temporada 2026.
Pedro Gallese se muda a Colombia tras llegar a un acuerdo definitivo con Deportivo Cali. El portero de la selección peruana asumirá un nuevo reto en su carrera profesional a los 35 años de edad, sabiendo que dejó Orlando City de la MLS con buenos números para el recuerdo de los aficionados.
PUEDES VER: Pedro Gallese sorprende con firme respuesta al ser consultado sobre interés de la U: "Sería…"
Deportivo Cali presentó a Pedro Gallese
Luego de anunciar semanas atrás que existía un pre-acuerdo con Pedro Gallese, finalmente Deportivo Cali publicó el video de presentación del 'Pulpo' por todo el 2026. De esta manera, el golero de la Bicolor seguirá disfrutando de las vacaciones, para luego unirse al primer equipo en la respectiva pretemporada.
A través de las redes sociales del club, el cuadro colombiano anunció con mucha alegría la incorporación del experimentado arquero peruano por una temporada. Toda la responsabilidad recae en nuestro compatriota, quien deberá mostrar su mejor versión en cada uno de los entrenamientos y así ser el '1' que sueña la afición.
"Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", escribió Deportivo Cali en sus redes sociales.
(VIDEO: X Deportivo Cali)
¿En qué clubes jugó Pedro Gallese?
- Universidad San Martín (Perú)
- Atlético Minero (Perú)
- Juan Aurich (Perú)
- Tiburones Rojos (México)
- Alianza Lima (Perú)
- Orlando City (Estados Unidos)
Valor de mercado de Pedro Gallese
Según el portal "Transfermarkt", Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 35 años de edad. El portero de la selección peruana tuvo su mejor versión en la temporada 2021, cuando llegó a valer 3 millones de euros con camiseta de Orlando City de la MLS.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90