Pedro Gallese fue presentado oficialmente como nuevo portero de Deportivo Cali: "Tu nueva casa"

Pedro Gallese se muda a Colombia tras llegar a un acuerdo definitivo con Deportivo Cali. El portero de la selección peruana asumirá un nuevo reto en su carrera profesional a los 35 años de edad, sabiendo que dejó Orlando City de la MLS con buenos números para el recuerdo de los aficionados.

Deportivo Cali presentó a Pedro Gallese

Luego de anunciar semanas atrás que existía un pre-acuerdo con Pedro Gallese, finalmente Deportivo Cali publicó el video de presentación del 'Pulpo' por todo el 2026. De esta manera, el golero de la Bicolor seguirá disfrutando de las vacaciones, para luego unirse al primer equipo en la respectiva pretemporada.

A través de las redes sociales del club, el cuadro colombiano anunció con mucha alegría la incorporación del experimentado arquero peruano por una temporada. Toda la responsabilidad recae en nuestro compatriota, quien deberá mostrar su mejor versión en cada uno de los entrenamientos y así ser el '1' que sueña la afición.

"Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", escribió Deportivo Cali en sus redes sociales.

(VIDEO: X Deportivo Cali)

¿En qué clubes jugó Pedro Gallese?

Universidad San Martín (Perú)

Atlético Minero (Perú)

Juan Aurich (Perú)

Tiburones Rojos (México)

Alianza Lima (Perú)

Orlando City (Estados Unidos)

Valor de mercado de Pedro Gallese

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 35 años de edad. El portero de la selección peruana tuvo su mejor versión en la temporada 2021, cuando llegó a valer 3 millones de euros con camiseta de Orlando City de la MLS.