0

Pedro Gallese rompe su silencio y da la sorpresa con firme calificativo a mítico club: "Un grande"

A poco de cerrar el año 2025, Pedro Gallese decidió romper su silencio públicamente para calificar a histórico club de una manera que ha impactado a aficionados.

Diego Medina
Pedro Gallese reapareció para dar firme calificativo a club.
Pedro Gallese reapareció para dar firme calificativo a club. | FPF
COMPARTIR

Uno de los jugadores que remeció el mercado de fichajes fue Pedro Gallese. El golero peruano dejó de pertenecer a Orlando City de la MLS al cierre del 2025, por lo que había mucha incertidumbre en cuanto a su futuro al quedar como agente libre en este libro de pases. Finalmente, su futuro se consolidó en Colombia con Deportivo Cali, por lo que no dudó en darle un firme calificativo tras pisar tierras 'cafeteras'.

Pedro Gallese sorprende con rotundo mensaje sobre clubes de la Liga 1.

PUEDES VER: Pedro Gallese sorprende con firme respuesta al ser consultado sobre interés de la U: "Sería…"

Recientemente, se conoció que el 'Pulpo' llegó a Colombia para pasar las pruebas médicas con Deportivo Cali, para así estampar su firma oficial con el conjunto 'azucarero'. El portero nacional fue sorprendido en el aeropuerto, por lo que no calló para dar firme calificativo a su nuevo elenco por todo el 2026.

"Muy contento. Proyecto nuevo. Reto nuevo para mi carrera. Quiero dejar historia aquí también en Deportivo Cali. Que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él. Voy a darlo todo. Muchas gracias por el apoyo que he recibido en redes sociales. Vamos por cosas importantes.", declaró Pedro Gallese en las imágenes difundidas por "Fútbol en América".

(VIDEO: Fútbol en América)

De esta manera, Pedro Gallese está convencido de dar todo de sí en busca de ganarse el puesto de titular en Deportivo Cali. A sus 35 años, el capitán de la selección peruana espera seguir rindiendo al máximo nivel con un equipo que solo afrontará el torneo local al no llegar a conseguir cupo a la Sudamericana y/o Libertadores.

¿En qué clubes jugó Pedro Gallese?

  • Universidad San Martín
  • Atlético Minero
  • Juan Aurich
  • Tiburones Rojos
  • Alianza Lima
  • Orlando City

Valor de mercado de Pedro Gallese

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 35 años de edad. Esta cifra no se compara en nada a su campaña en el 2021, en el que llegó a valer 3 millones de euros con camiseta de Orlando City.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

  2. Cecilio Waterman es anunciado oficialmente en club verdugo de Sporting Cristal: "Único campeón"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano