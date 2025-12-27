Pedro Gallese rompe su silencio y da la sorpresa con firme calificativo a mítico club: "Un grande"

Uno de los jugadores que remeció el mercado de fichajes fue Pedro Gallese. El golero peruano dejó de pertenecer a Orlando City de la MLS al cierre del 2025, por lo que había mucha incertidumbre en cuanto a su futuro al quedar como agente libre en este libro de pases. Finalmente, su futuro se consolidó en Colombia con Deportivo Cali, por lo que no dudó en darle un firme calificativo tras pisar tierras 'cafeteras'.

Recientemente, se conoció que el 'Pulpo' llegó a Colombia para pasar las pruebas médicas con Deportivo Cali, para así estampar su firma oficial con el conjunto 'azucarero'. El portero nacional fue sorprendido en el aeropuerto, por lo que no calló para dar firme calificativo a su nuevo elenco por todo el 2026.

"Muy contento. Proyecto nuevo. Reto nuevo para mi carrera. Quiero dejar historia aquí también en Deportivo Cali. Que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él. Voy a darlo todo. Muchas gracias por el apoyo que he recibido en redes sociales. Vamos por cosas importantes.", declaró Pedro Gallese en las imágenes difundidas por "Fútbol en América".

(VIDEO: Fútbol en América)

De esta manera, Pedro Gallese está convencido de dar todo de sí en busca de ganarse el puesto de titular en Deportivo Cali. A sus 35 años, el capitán de la selección peruana espera seguir rindiendo al máximo nivel con un equipo que solo afrontará el torneo local al no llegar a conseguir cupo a la Sudamericana y/o Libertadores.

¿En qué clubes jugó Pedro Gallese?

Universidad San Martín

Atlético Minero

Juan Aurich

Tiburones Rojos

Alianza Lima

Orlando City

Valor de mercado de Pedro Gallese

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 35 años de edad. Esta cifra no se compara en nada a su campaña en el 2021, en el que llegó a valer 3 millones de euros con camiseta de Orlando City.