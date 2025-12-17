Pedro Gallese remece el mercado y firma por club finalista de Copa Libertadores: "Acuerdo"

Pedro Gallese regresa a Sudamérica para seguir su carrera profesional en el máximo nivel. El portero de la selección peruana no renovó contrato con Orlando City de la MLS y ahora existe un principio de acuerdo con un mítico club que fue finalista en dos ocasiones de la Copa Libertadores: Deportivo Cali de Colombia.

Pedro Gallese a un paso de ser jugador de Deportivo Cali

A través de un comunicado en redes sociales, Deportivo Cali anunció oficialmente que existe un principio de acuerdo entre el club y Pedro Gallese. Ahora, solo resta que el portero de la Bicolor viaje a tierras 'cafeteras' para que siga el procedimiento administrativo, así como superar cada uno de los exámenes médicos.

Una vez que todo sea positivo para el golero nacional de 35 años, el 'Pulpo' lucirá la camiseta del elenco colombiano que esta temporada no logró conseguir boleto a un torneo internacional como Copa Libertadores y Sudamericana. Es por ello, que ahora el elenco de Deportivo Cali quiere seguridad en el arco y concentrarse de lleno para pelear la Liga BetPlay y ser el equipo de jerarquía que fue dos veces subcampeona de América como en los años 1978 y 1999.

"Deportivo Cali llegó a un principio de acuerdo con el arquero peruano Pedro Gallese para su vinculación a nuestra institución.", informó Deportivo Cali.

Deportivo Cali anuncia principio de acuerdo con Pedro Gallese. Foto: AFP.

¿En qué clubes jugó Pedro Gallese?

Universidad San Martín

Atlético Minero

Juan Aurich

Tiburones Rojos

Alianza Lima

Orlando City

Valor de mercado de Pedro Gallese

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 35 años de edad. Su mejor versión fue en la temporada 2021, en el que llegó a registrar un valor de 3 millones de euros cuando defendía a Orlando City de la MLS.

Pedro Gallese fue opción en grandes clubes de América

Si bien Deportivo Cali fue quien dio el gran paso de llegar a un principio de acuerdo con Pedro Gallese, es claro indicar que medios internacionales revelaron que el portero de la selección peruana estaba en la órbita de grandes instituciones como Peñarol, América de Cali y Colo Colo. Lo cierto, es que ahora el 'Pulpo' se mentaliza en cumplir los protocolos con los colombianos e integrarse cuanto antes a su nueva experiencia en su carrera profesional.