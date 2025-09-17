- Hoy:
Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horario y dónde ver
En Matute juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile este jueves 18 de setiembre, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima mide fuerzas ante Universidad de Chile este jueves 18 de setiembre, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 del horario chileno, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido vía ESPN y Disney Plus.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs U de Chile: el sorpresivo once de Gorosito para dar el golpe en Matute
¿Cómo llega Alianza Lima?
Los blanquiazules quieren seguir haciendo historia y superar su sexto 'mata-mata' internacional de la presente temporada. Antes ya eliminó a Nacional Asunción, Boca Juniors y Deportes Iquique jugando por Copa Libertadores; además dejó en el camino a Gremio y Universidad Católica en la 'Suda'.
Cabe señalar que para este partido Néstor Gorosito no podrá contar con Paolo Guerrero, quien acusa problemas físicos. Además, Jesús Castillo no forma parte de la lista por decisión técnica.
Alianza Lima viene de eliminar a U. Católica de Ecuador. Foto: AFP.
¿Cómo llega Universidad de Chile?
El 'Romántico viajero' llegó a esta instancia gracias a un fallo de la Conmebol que también decretó la descalificación de Independiente tras los disturbios en Avellaneda durante el partido de vuelta de octavos. Eso sí, jugará el partido de vuelta sin público y tampoco tendrá hinchada en Matute para la ida.
Las bajas del elenco 'mapocho' son Nicolás Ramírez (defensa central), Israel Poblete (volante) y Lucas Di Yorio (delantero). Se espera que los tres puedan estar aptos para la revancha en Coquimbo.
U de Chile en la Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima vs. U de Chile: horario
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:30
- Bolivia y Venezuela: 20:30
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)
- España: 02:30 (del viernes 19)
Alianza Lima vs. U de Chile: dónde ver
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus
- Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus
- Venezuela. ESPN 2 y Disney Plus
- Brasil: Paramount+
- Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports Connect, fuboTV y Fanatiz
- España: LaLiga+
Alianza Lima vs. U de Chile: pronósticos y apuestas
Alianza Lima es favorito para imponerse a Universidad de Chile en el primer encuentro, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|U de Chile
|Apuesta Total
|2.40
|3.00
|3.33
|Betsson
|2.38
|2.92
|3.15
|1XBet
|2.36
|3.15
|3.22
|Te Apuesto
|2.43
|2.96
|3.33
|Betano
|2.45
|3.20
|3.30
Alianza Lima vs U de Chile: historial
Todos los enfrentamientos oficiales fueron por Copa Libertadores. Alianza Lima gano un partido, Universidad de Chile sumó dos victorias y se registró un empate.
- U de Chile 2-2 Alianza Lima | Copa Libertadores 2010 (octavos - vuelta)
- Alianza Lima 0-1 U de Chile | Copa Libertadores 2010 (octavos - ida)
- Alianza Lima 3-4 U de Chile | Copa Libertadores 1972 (grupos)
- U de Chile 2-3 Alianza Lima | Copa Libertadores 1972 (grupos)
Alianza Lima vs. U de Chile: alineaciones probables
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.
U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón; Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Nicolás Guerra y Lucas Assadi.
Alianza Lima vs. U de Chile: entradas
Los boletos están agotados para el partido entre Alianza Lima contra Universidad de Chile. Joinnus era la plataforma en la que se vendían los boletos.
- Sur: S/. 59.90 soles
- Norte: S/. 59.90 soles
- Oriente Conadis: S/. 85.90 soles
- Oriente: S/. 169.90 soles
- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 169.90 soles
- Occidente Lateral: S/. 249.90 soles
- Occidente Central: S/. 309.90 soles
Alianza Lima vs. Universidad de Chile: estadio
El partido se disputa en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que se ubica en el distrito de La Victoria. Su capacidad es de 33,938 espectadores.
