Alianza Lima sumó un punto sobre Universitario y sueña con el título de la temporada 2025

Alianza Lima y Universitario se vieron cara a cara por la ida de las semifinales del Torneo Juvenil Sub 18. Ambas escuadras se dieron cita en Campo Mar U para estos primeros 90 minutos, en el que quedaron igualados 0-0. De esta manera, todo se definirá en Esther Grande de Bentín de Lurín, en el que los blanquiazules buscarán el triunfo a como de lugar.

Como se conoce, las definiciones de llaves en semifinales se toman los criterios de puntos y goles. Dado el empate, ambas escuadras suman un punto sin goles a favor y en contra. Eso sí, Alianza Lima logra cierta ventaja por rescatar algo en su visita a Campo Mar, por lo que ahora ilusiona a su afición con miras al título del Torneo Juvenil Sub 18 2025.

Este cotejo entre cremas y blanquiazules fue muy intenso de principio a fin, en el que hubo mucha fricción por parte de los protagonistas. Dado este panorama, cada uno de los equipos terminó con 10 hombres tras las expulsiones de Joaquín Verde (Universitario) y Jefferson Muñóz (Alianza Lima).

Alianza Lima y Universitario igualaron por semifinales del Torneo Juvenil Sub 18. Foto: Prensa Alianza Lima.

El primer tiempo fue muy igualado, en el que ambos equipos se estudiaban mientras transcurrían los minutos. Para la segunda parte, Alianza aprovechó su ventaja de jugadores en el campo y comenzó a generar ocasiones de gol en busca del 0-1. Sin embargo, no fue profundo en ataque y desaprovechó estas chances.

Tras quedarse con 10 el elenco 'victoriano', Universitario tomó el protagonismo y comenzó a emparejar las chances de gol, pero finalmente el marcador no se abrió y dejaron una llave abierta para el cotejo de vuelta en el Esther Grande de Bentín en Lurín.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Juvenil Sub 18?

Este compromiso se llevará a cabo en Lurín, en el Complejo Esther Grande de Bentín donde Alianza Lima será local ante Universitario de Deportes. La fecha está programada para el domingo 21 de septiembre a partir de las 11:00 horas locales.