Gorosito sorprende: las 2 principales novedades en el once de Alianza para jugar ante U de Chile

Alianza Lima recibirá este jueves a U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en lo que se espera un lleno total del Estadio Alejandro Villanueva. Precisamente, los victorianos buscarán quedarse con una victoria para dar por sentenciada la llave desde un primer momento.

Alianza Lima y las 2 novedades en el once titular ante U de Chile

Queda claro que el principal objetivo del cuadro íntimo será vencer en casa al 'Romántico Viajero'; que viene de proclamarse como campeón de la Supercopa de Chile frente a Colo Colo. De esta manera, el entrenador Néstor Gorosito planifica hasta 2 principales novedades en la formación inicial.

De acuerdo a la información que brindó la periodista Ana Lucía Rodríguez, en el programa 'Hablemos de Max' todo apunta a que Pedro Aquino, ex Sporting Cristal comenzará las acciones en el mediocampo del elenco íntimo. Asimismo, el 'Pirata', Hernán Barcos sería titular por el delantero nacional, Paolo Guerrero.

Alianza Lima apunta a ganar ante U de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva/Composición: Líbero

El 'Pipo' le dará nuevamente confianza al máximo goleador extranjero de Alianza Lima desde el vamos. Mientras tanto, se espera que, el 'Depredador' tenga minutos contra el equipo de Gustavo Álvarez, para la segunda mitad del encuentro en Matute.

Un dato para recordar es que, en el último duelo de los íntimos ante la Universidad Católica de Ecuador en Quito por los octavos de final del torneo Conmebol, Alessandro Burlamaqui, jugó desde el inicio del compromiso, sin embargo para este choque la 'Roca' le ganó el puesto.

Alianza Lima vs U de Chile: fecha y hora del partido

Este jueves 18 de septiembre, U de Chile visitará a Alianza Lima por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. La cita será a partir de las 19:30 horas locales de Perú, además, puedes seguir la transmisión EN VIVO por ESPN y la plataforma streaming de Disney Plus.