Canal confirmado que transmitirá el partido de Alianza Lima contra U de Chile por Sudamericana

Quedó todo listo para disputarse los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia, Alianza Lima enfrentará a la U de Chile este jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva o popularmente conocido como "Matute". Para ello, aquí te contamos qué canal transmitirá el encuentro. ¿ESPN o DIRECTV?

Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs U de Chile

Como es de conocimiento, la Copa Sudamericana 2025 es transmitida en algunos partidos por ESPN, mientras que otros van por DIRECTV Sports. Es por ello que surge la duda en la hinchada blanquiazul sobre qué canal pasará el duelo de ida de los blanquiazules a disputarse en Matute.

Este encuentro a disputarse en Matute será ESPN el encargado de pasar la previa y el partido completo. Por lo tanto, también podrás ver el duelo a través del streaming de Disney Plus desde cualquier parte del mundo.

ESPN pasará el partido de ida entre Alianza Lima vs U de Chile

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

Si la ida se disputa este jueves 18, el partido de vuelta está programado para que se desarrolle el próximo 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso en la ciudad de Coquimbo. El ganador de la llave Alianza Lima vs. Universidad de Chile avanzará a las semifinales, en donde enfrentará al vencedor de la otra llave Lanús vs. Fluminense.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final de la Copa Sudamericana 2025 está programada para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción. Aunque inicialmente se iba a disputar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la sede fue cambiada por la CONMEBOL debido a retrasos en las obras del estadio Tahuichi Aguilera.