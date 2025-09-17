0
EN DIRECTO
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura

¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile y qué canal transmite el partido de Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U de Chile jugarán en el estadio Alejandro Villanueva, este jueves 18 de septiembre, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Shirley Marcelo
Alianza Lima vs U de Chile se enfrentan en el Alejandro Villanueva.
Alianza Lima vs U de Chile se enfrentan en el Alejandro Villanueva. | composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima vs U de Chile se medirán cara a cara en el fuerte enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute', este jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en el chileno.

Alianza Lima tendrá 2 bajas cruciales para el partido ante U de Chile por Copa Sudamericana 2025

PUEDES VER: Sin Paolo Guerrero: Alianza Lima y las 2 sensibles bajas confirmadas para enfrentar a U de Chile

¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO?

La transmisión oficial del partido de Alianza Lima vs U de Chile estará a cargo de las señales internaciones como ESPN en Sudamérica y Movistar+ en España.

¿En qué canal ver transmisión del Alianza Lima vs U de Chile?

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
  • Brasil: Paramount+
  • Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, Fubo Sports Network Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
  • Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV2
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • España: LaLiga+ Spain
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
  • EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Fubo Sports Network, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia

Alianza Lima vs U de Chile por la Copa Sudamericana

Alianza Lima afronta el compromiso con la obligación de levantarse tras una dura caída en casa por el campeonato local, resultado que dejó cuestionamientos en defensa pese a la buena producción ofensiva. Jugar nuevamente en el estadio Alejandro Villanueva le ofrece la oportunidad de recomponerse y aprovechar el aliento de su hinchada.

Por su parte, la escuadra de Universidad de Chile arriba con la moral en alto tras imponerse con autoridad en el clásico frente a Colo Colo, triunfo que además le permitió alzar un título en su país. Bajo la dirección de Gustavo Álvarez, los azules han mostrado solidez colectiva y variantes ofensivas que los convierten en un rival de cuidado fuera de casa.

La llave, que guarda antecedentes de duelos vibrantes entre ambos clubes, se perfila como una de las más atractivas de la fase. Mientras Alianza intentará hacerse fuerte en Lima, la 'U' de Chile buscará mantener el envión ganador y dar un paso firme hacia las semifinales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido de Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana

  2. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, hora y dónde ver fútbol gratis este miércoles 17 de septiembre

  3. ¡Olímpico y fuera del área! Doblete del peruano Felipe Chávez con Bayern Múnich ante Chelsea

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano