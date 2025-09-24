- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Palmeiras vs River Plate
- Atlético Mineiro vs Bolívar
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales
Se viene el partido Alianza Lima vs U de Chile este jueves 25 de setiembre, desde Coquimbo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima se enfrenta a Universidad de Chile este jueves 25 de setiembre, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 en el horario chileno, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y contará con la transmisión de DirecTV Sports, además estará disponible por DGO.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs. U de Chile: el once de Gorosito para dar el golpe en Coquimbo
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul espera ganar su sexto 'mata-mata' internacional en la temporada. Recordemos que en Copa Libertadores superó a Nacional Asunción, Boca Juniors y Deportes Iquique; además superó a Gremio y Universidad Católica por la 'Suda'.
La única baja para Néstor Gorosito es Carlos Zambrano por expulsión y se espera que Paolo Guerrero esté disponible. Pedro Aquino y Alan Cantero serían las novedades en el once blanquiazul.
Alianza Lima apunta a clasificar a las semifinales. Foto: AFP.
¿Cómo llega U de Chile?
El 'Romántico viajero' es favorito tras el 0-0 en Matute, pero recordemos que jugará a puertas cerradas tras el castigo de la Conmebol y tampoco podrá ser local en el Estadio Nacional porque le están haciendo arreglos con miras al Mundial Sub 20.
La 'U' ha recuperado a Israel Poblete, Nicolas Ramírez y Lucas Di Yorio, aunque no están confirmado que vayan al once. Por su parte, Marcelo Díaz sufrió un desgarro y quedó descartado.
U de Chile llega como favorito. Foto: AFP.
Alianza Lima vs U de Chile: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
- España: 02:30 horas (del viernes 19)
Alianza Lima vs U de Chile: canales
- Perú: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect
- España: LaLiga+
Alianza Lima vs U de Chile: pronósticos y cuotas de apuesta
U de Chile parte como favorito para vencer a Alianza Lima en los 90 minutos, según las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|U de Chile
|Empate
|Alianza
|Apuesta Total
|1.84
|3.60
|4.33
|Betano
|1.91
|3.50
|4.65
|Te Apuesto
|1.93
|3.26
|4.43
|Inkabet
|1.82
|3.35
|4.15
|Meridianbet
|1.84
|3.28
|4.37
Alianza Lima vs U de Chile: alineaciones
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT. Néstor Gorosito.
U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT. Gustavo Álvarez.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50