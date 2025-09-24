0
EN DIRECTO
Palmeiras vs. River Plate EN VIVO por la Libertadores

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales

Se viene el partido Alianza Lima vs U de Chile este jueves 25 de setiembre, desde Coquimbo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan por los cuartos de final de Copa Sudamericana
Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan por los cuartos de final de Copa Sudamericana | Composición: Líbero
Alianza Lima se enfrenta a Universidad de Chile este jueves 25 de setiembre, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 en el horario chileno, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y contará con la transmisión de DirecTV Sports, además estará disponible por DGO.

Estas son las alineaciones de Alianza Lima y U de Chile para la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul espera ganar su sexto 'mata-mata' internacional en la temporada. Recordemos que en Copa Libertadores superó a Nacional Asunción, Boca Juniors y Deportes Iquique; además superó a Gremio y Universidad Católica por la 'Suda'.

La única baja para Néstor Gorosito es Carlos Zambrano por expulsión y se espera que Paolo Guerrero esté disponible. Pedro Aquino y Alan Cantero serían las novedades en el once blanquiazul.

Alianza Lima

Alianza Lima apunta a clasificar a las semifinales. Foto: AFP.

¿Cómo llega U de Chile?

El 'Romántico viajero' es favorito tras el 0-0 en Matute, pero recordemos que jugará a puertas cerradas tras el castigo de la Conmebol y tampoco podrá ser local en el Estadio Nacional porque le están haciendo arreglos con miras al Mundial Sub 20.

La 'U' ha recuperado a Israel Poblete, Nicolas Ramírez y Lucas Di Yorio, aunque no están confirmado que vayan al once. Por su parte, Marcelo Díaz sufrió un desgarro y quedó descartado.

U de Chile

U de Chile llega como favorito. Foto: AFP.

Alianza Lima vs U de Chile: horarios

  • Perú, Ecuador y Colombia: 19:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
  • Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • Estados Unidos: 20:30 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
  • España: 02:30 horas (del viernes 19)

Alianza Lima vs U de Chile: canales

  • Perú: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect
  • España: LaLiga+

Alianza Lima vs U de Chile: pronósticos y cuotas de apuesta

U de Chile parte como favorito para vencer a Alianza Lima en los 90 minutos, según las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasU de ChileEmpateAlianza
Apuesta Total1.843.604.33
Betano1.913.504.65
Te Apuesto1.933.264.43
Inkabet1.823.354.15
Meridianbet1.843.284.37

Alianza Lima vs U de Chile: alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT. Néstor Gorosito.

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT. Gustavo Álvarez.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

