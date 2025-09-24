Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales

Alianza Lima se enfrenta a Universidad de Chile este jueves 25 de setiembre, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 en el horario chileno, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y contará con la transmisión de DirecTV Sports, además estará disponible por DGO.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul espera ganar su sexto 'mata-mata' internacional en la temporada. Recordemos que en Copa Libertadores superó a Nacional Asunción, Boca Juniors y Deportes Iquique; además superó a Gremio y Universidad Católica por la 'Suda'.

La única baja para Néstor Gorosito es Carlos Zambrano por expulsión y se espera que Paolo Guerrero esté disponible. Pedro Aquino y Alan Cantero serían las novedades en el once blanquiazul.

Alianza Lima apunta a clasificar a las semifinales. Foto: AFP.

¿Cómo llega U de Chile?

El 'Romántico viajero' es favorito tras el 0-0 en Matute, pero recordemos que jugará a puertas cerradas tras el castigo de la Conmebol y tampoco podrá ser local en el Estadio Nacional porque le están haciendo arreglos con miras al Mundial Sub 20.

La 'U' ha recuperado a Israel Poblete, Nicolas Ramírez y Lucas Di Yorio, aunque no están confirmado que vayan al once. Por su parte, Marcelo Díaz sufrió un desgarro y quedó descartado.

U de Chile llega como favorito. Foto: AFP.

Alianza Lima vs U de Chile: horarios

Perú, Ecuador y Colombia: 19:30 horas

Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)

España: 02:30 horas (del viernes 19)

Alianza Lima vs U de Chile: canales

Perú: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México: Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect

España: LaLiga+

Alianza Lima vs U de Chile: pronósticos y cuotas de apuesta

U de Chile parte como favorito para vencer a Alianza Lima en los 90 minutos, según las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas U de Chile Empate Alianza Apuesta Total 1.84 3.60 4.33 Betano 1.91 3.50 4.65 Te Apuesto 1.93 3.26 4.43 Inkabet 1.82 3.35 4.15 Meridianbet 1.84 3.28 4.37

Alianza Lima vs U de Chile: alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT. Néstor Gorosito.

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT. Gustavo Álvarez.