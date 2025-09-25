Ex Alianza Lima celebró eufóricamente el pase de U. de Chile a semifinales de Sudamericana

El sueño de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 se terminó en cuartos de final tras la durísima derrota por 2-1 ante U. de Chile en Coquimbo por el partido de vuelta. El resultado causó un dolor en todo el plantel dirigido por Néstor Gorosito y para los que alguna vez pertenecieron al club salvo un exjugador 'Íntimo', quien sorprendió al mostrar su felicidad por el pase del cuadro 'Azul'.

Uno de los condimentos especiales que tuvo esta serie por el certamen continental fue la presencia de Sebastián Rodríguez, quien en el 2024 jugó por los blanquiazules y este año fichó por el conjunto chileno. Minutos después de consumado el triunfo, el volante uruguayo impactó a todos al festejar eufóricamente la clasificación a las semifinales.

En un video que fue publicado por el prestigioso medio internacional ESPN, el 'Romántico Viajero' festejó la victoria sobre los aliancistas, donde se lo vio al 'Bigote' saltando, aplaudiendo y cantando a todo pulmón uno de los cánticos más populares del equipo junto a sus compañeros, además de soltar una arenga final.

Sebastián Rodríguez destacó lo hecho por Alianza Lima este 2025

El mediocampista de 33 años atendió a la prensa tras el compromiso y no dudó en destacar lo hecho por Alianza Lima en la presente temporada en el torneo continental. Además, recordó con nostalgia su paso por la institución de La Victoria así como se mostró feliz por volver a verse las caras con el equipo.

"En ningún momento hubo diferencia grande para Alianza. Está haciendo un gran año y una gran copa, por algo también está en cuartos de final y lo demostraron cuando se pusieron 2-1, que en algún momento se puso el partido de peligro. Encontrarme con Alianza me significó nostalgia, pasé un año lindo, me quedaron lindos compañeros con los que tengo lindos recuerdos. Estuvo lindo jugar en Matute y aquí", declaró a los medios de comunicación en zona mixta.

Sebastián Rodríguez jugó una sola temporada en Alianza Lima

Sebastián Rodríguez tuvo una corta etapa con Alianza Lima, club al cual llegó para reforzarlos a inicios del 2024. Con el elenco victoriano gozó de continuidad y mostró un nivel más que aceptable, pese a que a final de dicha temporada no pudieron consagrarse campeones nacionales.

Si contamos sus actuaciones en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, Rodríguez disputó 3362 minutos en 38 compromisos, en los que anotó solo dos goles a Alianza Atlético y Mannucci por el torneo local, además de haber dado nueve asistencias; buenos números que de igual forma no sirvieron para una renovación de contrato.