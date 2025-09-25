La astronómica cifra que ganó Alianza Lima tras su participación en Libertadores y Sudamericana

Terminó la ilusión de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul perdió 2-1 con Universidad de Chile en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la competición continental, quedando truncado el sueño de levantar el título en la etapa de los mejores ocho equipos del torneo.

A pesar que Eryc Castillo le dio algo de ilusión a los hinchas con su gol, los 'Íntimos' no pudieron darle vuelta al encuentro que comenzó con los tantos de Lucas Assadi y Javier Altamirano. En total, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito disputó un total de 18 encuentros a nivel internacional en la presente temporada y se embolsó una importante cantidad de dinero producto de su participación copera. A continuación, conoce la cantidad exacta que se llevó el club.

Alianza Lima se llevó una impresionante suma económica por disputar la Copa Libertadores y Sudamericana este 2025. Foto: Alianza Lima

La astronómica cifra que ganó Alianza Lima tras disputar la Copa Libertadores y Sudamericana

El elenco victoriano comenzó su camino internacional en la ronda preliminar 1 de la Copa Libertadores, avanzando sorpresivamente hasta la fase grupal eliminando a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Además, logró una victoria en el grupo D ante Talleres en Matute. Por ello, de la 'Gloria Eterna' se llevó 4 millones 830 mil dólares en premios.

Por su parte, en la Sudamericana logró superar dos etapas: la de playoffs frente a Gremio de Brasil y la de octavos de final contra Universidad Católica de Ecuador. Finalmente, en cuartos de final fue eliminado por U de Chile, pero igual se llevó a sus arcas un total de 1 millón 800 mil dólares americanos.

Si sumamos la participación en ambos campeonatos, Alianza Lima ganó la astronómica cantidad de 6 millones 630 mil dólares, cifra que si lo convertimos en la moneda local (vale e estos momentos 3.52), nos da 23 millones 356 mil 760 soles con 70 céntimos, número nunca antes visto por un club peruano en competiciones Conmebol.

Alianza Lima: cantidad que ganó en su participación en torneos Conmebol por ronda