Medios chilenos reaccionaron con fuertes mensajes tras eliminación de Alianza: "Acabaron..."
Prensa chilena siguió atenta el partido ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y las reacciones no se hicieron esperar. ¿Qué dijeron?
En un duro partido, Alianza Lima y U de Chile se enfrentaron por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, dejando como resultado 2.1 a favor del ‘Romántico Viajero’. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones no solo en los hinchas, pues los medios de comunicación también tuvieron diversos comentarios.
El encuentro en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso empezó con la ventaja del cuadro local, pues Lucas Assadi abrió el marcador a los 4 minutos, mientras que en la etapa complementaria Javier Altamirano anotó un golazo para aumentar el marcador. Por su parte, Eryc Castillo fue el encargado de descontar.
Noticia en desarrollo...
