La tristeza de Hernán Barcos tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Tras una enorme campaña internacional esta temporada, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile. La derrota de los blanquiazules destrozó a toda su hinchada alrededor del mundo, pero también a sus futbolistas y uno de los más afectados fue Hernán Barcos, quien lució totalmente desconsolado tras el pitazo final en Coquimbo.

Sin duda alguna uno de los jugadores más emblemáticos que tiene actualmente el club es Hernán Barcos, quien ya es ídolo por ser el máximo goleador extranjero en la historia de la institución deportiva y también por haber salido bicampeón con los de Matute. El 'Pirata' tenía la ilusión de retirarse profesionalmente alzando el título Conmebol con los íntimos, pero lamentablemente se les escapó por poco.

Por ello, apenas terminó el partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025, las cámaras de DirecTV Sports enfocaron a Hernán Barcos y se pudo ver su cara de desolación, totalmente desencajado porque se acabó la ilusión de todo un plantel y millones de hinchas alentando en Perú y todas partes del globo terráqueo. De inmediato su imagen se hizo viral en las redes sociales.

Hernán Barcos totalmente triste y con los ojos llorosos.

Alianza Lima rompió un récord para el fútbol peruano

Pese a su eliminación, Alianza Lima se convirtió en el club peruano con más partidos internacionales disputados en una temporada a lo largo de la historia del deporte. Resulta que los íntimos afrontaron un total de 18 compromisos en torneos Conmebol incluyendo toda la Copa Libertadores y fase final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima jugó 18 partidos esta temporada.

Los íntimos iniciaron la temporada derrotando en partidos de ida y vuelta a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique, luego en Fase de Grupos chocaron dos veces con Libertad, Talleres de Córdoba y Sao Paulo. Finalmente, vencieron en dos series a Gremio de Brasil y la Universidad Católica de Ecuador, para terminar sucumbiendo ante la U de Chile en cuartos de final.