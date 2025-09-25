Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras perder 2 a 1 ante la U. de Chile en el partido de vuelta de los cuartos de final. En medio de esta situación, Universitario de Deportes no perdió la oportunidad para mandar un contundente mensaje en sus redes sociales y los hinchas comenzaron a reaccionar aludiendo que se dirigen a esta dura situación aliancista.

La firme publicación de Universitario tras la eliminación de Alianza Lima

Universitario de Deportes utilizó su cuenta de Twitter para compartir un banderín del equipo junto a la imagen de Lolo Fernández, máximo ídolo crema, con un mensaje contundente que dice: "La 'U' es clave".

Universitario de Deportes y su firme publicación tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana.

Lo curioso es que esta publicación se da tras la trágica noticia aliancista: Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile en los cuartos de final.

Esta imagen del conjunto de Universitario se podría explicar que los cuadros universitarios, tal es el caso de U. de Chile, siempre son especiales y logran una victoria a la hora de enfrentarse a Alianza en algún cotejo importante, como es el torneo internacional de la CONMEBOL.

Alianza Lima y Universitario quedaron fuera de los torneos internacionales

Si bien Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final ante la Universidad de Chile, Universitario de Deportes también quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder ante Palmeiras en los octavos en un encuentro donde hubo mucha emoción.

De esta forma, en los torneos internacionales organizados por la CONMEBOL, ya no hay equipos peruanos en competición, por lo que se puede decir que ha terminado el ciclo. Esto es histórico, ya que normalmente los conjuntos de Perú quedan fuera en instancias de fases de grupos o etapas previas.