Alianza Lima enfrentará a la Universidad de Chile en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En medio de esto, el polémico periodista argentino Martín Liberman utilizó su programa en internet para revelar qué equipo prefiere que se enfrente a Lanús en las semifinales.

Liberman confesó qué club prefiere como rival de Lanús entre Alianza y U. de Chile

Con la antesala de que Lanús ya se encuentra en la penúltima instancia de la Sudamericana 2025 tras derrotar a Fluminense en Brasil, Liberman dio un firme comentario en donde explica las razones de por qué la Universidad de Chile sería el rival más accesible para el cuadro argentino.

"Lanús tiene una ventaja porque primero define de local y, segundo, si fuese contra la U. de Chile, la ida es sin público. Yo creo que le conviene jugar contra la U. de Chile porque vas a jugar contra un equipo que no tiene hinchas. Alianza Lima te mete 50 mil personas, es preferible jugar contra la U de Chile que no te mete a nadie", manifestó en su cuenta de YouTube.

Liberman confesó qué club es accesible como rival de Lanús entre Alianza Lima y U. de Chile

En el comentario de Martín Liberman, Alianza Lima no sería un rival fácil para Lanús, ya que de local se hace muy fuerte al introducir miles de hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva, a diferencia de la Universidad de Chile, que no podrá contar con hinchada por sanción de CONMEBOL.

Cabe destacar que, en caso de enfrentarse a Alianza Lima o a la U. de Chile, el equipo argentino tendrá el privilegio de ser local en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, lo cual podría representar una gran ventaja de cara al partido de vuelta."