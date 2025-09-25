Prensa chilena elogió a futbolista de Alianza Lima previo partido con U de Chile: "Una estrella"

Es cuestión de horas para el inicio del partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la vuelta de la Copa Sudamericana. El elenco 'íntimo' buscará lograr una nueva hazaña internacional y meterse entre los cuatro primeros del continente. En la previa, un prestigioso medio sureño sorprendió al rendirse en elogios con un jugador blanquiazul.

El medio chileno 'Red Gol' analizó la actualidad de Alianza Lima y dedicó una publicación especial a Eryc Castillo, quien ha venido destacando en los últimos meses con la escuadra íntima, siendo una pieza esencial en el esquema de Néstor Gorosito.

En ese contexto, el medio en mención remarcó su reciente renovación con los blanquiazules, señalando que es un motivo de celebración para los hinchas y catalogándolo como una "estrella". Además, indicaron que iniciará acciones ante el cuadro sureño.

Prensa chilena elogió a Eryc Castillo, catalogándolo como "estrella".

"En el cuadro peruano empuñan la mano para festejar que amarraron a una estrella del plantel (Eryc Castillo), quien será titular ante U de Chile en la Sudamericana", indicaron en su nota.

Asimismo, destacaron los grandes números que ha venido consiguiendo en la temporada, razón que fue vital para que extendiera su vínculo y que seguramente será motivación para el duelo de vuelta ante la U de Chile.

"Ha jugado 36 partidos con la camiseta del Íntimo, donde anotó ocho goles y regaló cinco asistencias. Un desempeño que lo hizo ganarse un vínculo más largo. Quizá le sirve como un golpe de confianza antes de un juego trascendental contra el Romántico Viajero", indicaron.

¿Por cuánto tiempo renovó Eryc Castillo con Alianza Lima?

De acuerdo con la información del periodista deportivo Michael Succar, Eryc Castillo ya renovó su vínculo con Alianza Lima por un periodo de tres años, por lo cual será jugador blanquiazul hasta finales de 2028. El anuncio se hará oficial en los próximos días y es uno uno de los primeros en extender su vínculo.

¿Cuánto vale Eryc Castillo?

Eryc Castillo tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias, según Transfermarkt, portal internacional especializado en el mercado de fichajes, siendo uno de los más bajos de su carrera profesional, especialmente si se compara con los 2.5 millones de euros que alcanzó en 2020.