¿Dónde ver el U de Chile vs. Alianza Lima EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025?
Partido entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima se puede seguir EN VIVO ONLINE para definir el semifinalista de la Copa Sudamericana 2025.
VER partido de Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO ONLINE GRATIS | Solamente uno de estos equipos podrá sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile recibe a Alianza Lima en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión se realizará en exclusiva por DirecTV. Puedes seguir todas las incidencias y el minuto a minuto a través de la cobertura de Libero.pe.
PUEDES VER: Alianza Lima volverá a jugar contra la U de Chile luego del partido en Coquimbo por Sudamericana
U. de Chile vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS: posibles alineaciones del partido
Posible alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero (Kevin Quevedo), Hernán Barcos.
Posible alineación de U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.
¿Qué canal transmite el partido de U. de Chile vs. Alianza Lima?
El partido de los cuartos de final entre U. de Chile vs. Alianza Lima será transmitido por la señal de DirecTV. El encuentro se podrá seguir también a través de la aplicación vía streaming de DGO ONLINE.
¿Dónde mirar U. de Chile vs. Alianza Lima?
Para ver el partido entre U. de Chile vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, debes tener en cuenta los canales oficiales de transmisión a continuación:
- Argentina: DGODIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: ESPN2 ColombiaTigo Sports 2 Bolivia
- Brasil: Paramount+
- Chile: DGODIRECTV Sports Chile
- Colombia: DGODisney+ Premium SurESPN2 Colombia
- Ecuador: DGODisney+ Premium SurESPN2 Colombia
- México: Disney+ Premium Mexico
- Paraguay: ESPN2 Colombia
- Perú: DGOESPN2 Colombia
- España: LaLiga+ Spain
- Venezuela: DGODisney+ Premium SurinterESPN2 Colombia
- Uruguay: DGOESPN2 Colombia
Antesala del partido de U. de Chile vs. Alianza Lima por la Sudamericana 2025
En la previa del esperado duelo por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025, el ambiente se carga de expectativa y tensión. Universidad de Chile logró sacar un empate en su visita a Lima y esto dejó con posibilidad de que ambas escuadras sigan con el sueño pendiente de clasificarse a la siguiente etapa. Alianza Lima llega a Santiago con la moral en alto luego de conseguir un resultado positivo por el torneo local.
Antes del esperado encuentro, Alianza Lima conquistó una goleada de 4 a 0 contra Comerciantes Unidos como local por la fecha 10 del Torneo Clausura, mientras que la Universidad de Chile viene de una pequeña parada y no haber jugado el último fin de semana por las Fiestas Patrias del país.
