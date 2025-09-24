Alineaciones Alianza Lima vs. U de Chile: el once de Gorosito que buscará dar el golpe en Coquimbo

El último semifinalista de la Copa Sudamericana 2025 se define este jueves, cuando Alianza Lima vs. U de Chile midan fuerzas en un partido de alto calibre en Coquimbo. Ambos equipos buscarán meterse entre los cuatro mejores equipos de la competición, por lo que formarán al mejor equipo que tienen disponible para lograrlo. Conoce las oncenas que mandarían a la cancha 'íntimos' y 'Azules'.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero (Kevin Quevedo), Hernán Barcos.

Alianza Lima, sin Carlos Zambrano, buscará asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana ante U de Chile. Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Alianza Lima llegó a tierras chilenas con mucho optimismo de dar el batacazo y lograr una victoria de visitante que le permita seguir soñando con levantar el título de la 'Gran Conquista'. Néstor Gorosito va a poder contar con la mayoría de sus principales figuras para conseguir la hazaña, pero tendrá la baja sensible de Carlos Zambrano por ser expulsado en la ida.

El estratega argentino ha parado una alineación tentativa en los últimos entrenamientos, con la novedad que Gianfranco Chávez será quien reemplace al 'Káiser' en la zaga central y haga dupla con Renzo Garcés. De ahí, la defensa y mediocampo serán conformados por los mismos nombres del primer encuentro.

La única duda que tiene 'Pipo' está en el ataque. Los dos fijos son Hernán Barcos y Eryc Castillo, pero por banda derecha aún no define a su elegido. El que ha sido probado como titular es Alan Cantero, pero también ha puesto en ese lugar a Kevin Quevedo, pero las próximas horas son cruciales para determinar cual de los dos arranca las acciones. Además, Paolo Guerrero se recuperó de su complicada lesión y esperará su oportunidad de jugar en el banquillo de suplentes.

Posible alineación de U de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

U de Chile solo tendrá una baja para enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo por Copa Sudamericana. Foto: Difusión

U de Chile está en la obligación de asegurar su pase a 'semis' de la Sudamericana en condición de local, pese a que no podrá contar con el apoyo de sus hinchas. El 'Romántico Viajero' también tendrá disponibles a la mayoría de su plantel, con excepción de Marcelo Díaz, quien se perderá el trascendental duelo ante los blanquiazules por lesión.

El uruguayo Sebastián Rodríguez será el que tome el lugar del 'Chelo' en la volante, siendo la principal novedad en la alineación. Por su parte, Lucas Di Yorio se recuperó en tiempo récord tras ser operado de los meniscos y estuvo entrenando con normalidad, pero finalmente el comando técnico decidió que Nicolás Guerra sea el que vaya de inicialista en la delantera junto con Lucas Assadi.

Otros jugadores que podrán volver a ser tomados en cuenta para este compromiso son el zaguero Nicolás Ramírez y el mediocampista Israel Poblete, ambos que se han recuperado satisfactoriamente de sus lesiones. Sin embargo, deberán esperar su oportunidad en la banca de suplentes.