¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile el partido de vuelta de Copa Sudamericana?

Momento de ver a Alianza Lima vs U de Chile en un partido clave de la Copa Sudamericana 2025, válido por la vuelta de los cuartos de final. El encuentro a disputarse este jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo promete muchas emociones de principio a fin, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile?

Perú, Ecuador y Colombia: 19:30 horas

Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)

España: 02:30 horas (del viernes 26)

¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO?

Perú: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México: Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect

España: LaLiga+

Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima, dirigido técnicamente por Néstor Gorosito, tiene la gran chance de hacer historia y clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 de visita, en un estadio que no contará con presencia de hinchas tras la sanción de la Conmebol. Esto puede resultar beneficioso para los blanquiazules que llegan motivados tras su buena victoria sobre Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Universidad de Chile y Alianza Lima chocan por el pase a las semifinales

Por su parte, la Universidad de Chile no quiere dejar pasar la oportunidad de dar el golpe como locales luego de sacar un valioso empate 0-0 en su visita a Matute hace unos días, lo que dejó la llave abierta. De esta manera, el encuentro en Coquimbo promete ser de pronóstico reservado.

Alianza Lima vs U de Chile: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Posible alineación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.