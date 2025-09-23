- Hoy:
Partido de U de Chile vs Alianza Lima no será transmitido por ESPN ni Disney Plus
Alianza Lima visita a U de Chile por la vuelta de Copa Sudamericana. ESPN ni Disney Plus transmitirán los cuartos de final. ¿Dónde ver partido?
A pocos días de disputarse el partido de vuelta por cuartos de final entre Universidad de Chile vs Alianza Lima en Coquimbo, la hinchada blanquiazules se pregunta qué canal transmitirá dicho encuentro. Cómo se sabe, el duelo está programado para disputarse el jueves 25 de septiembre a partir de las 7:30 p. m. Hora peruana / 9:30 hora local.
PUEDES VER: Revelan castigo que recibirá U de Chile por hincha 'infiltrado' ante Alianza Lima: "Conmebol..."
Canal confirmado para ver partido de U de Chile vs Alianza Lima
Según confirmó CONMEBOL en su programación de transmisiones, el enfrentamiento entre blanquiazules y universitarios lo pasará el canal DIRECTV SPORTS para todo el Perú, Argentina y Chile. Además, si también podrás ver el partido en vivo por internet mediante la aplicación oficial GDO.
A diferencia de Perú, para Bolivia sí será transmitido el partido por ESPN. Además de su plataforma de streaming Disney Plus. También se podrá seguir por UNITEL y Tigo Sports.
Directv Sports pasará el partido de Alianza vs U de Chile para todo el Perú
Próximo rival de Alianza o U de Chile en Copa Sudamericana
Tanto Alianza como U de Chile buscan quedarse con el último boleto para la semifinal de la Copa Sudamericana 2025. De hecho, el ganador de esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Lanus vs Fluminense.
¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?
Finalmente la CONMEBOL trasladó la final de la Copa Sudamericana de Bolivia a Asunción, Paraguay. Este partido único que definirá al nuevo campeón internacional se disputará el sábado 22 de noviembre.
