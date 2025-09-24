Alianza Lima volverá a jugar contra la U de Chile luego del partido en Coquimbo por Sudamericana

Dentro de casi nada se enfrentarán Alianza Lima y Universidad de Chile en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un partido que tiene todos los condimentos para ser intenso de inicio a fin. Sin embargo, algo que ningún hincha tiene en mente es que habrá luego un tercer compromiso entre ambos clubes y se llevará a cabo en la capital peruana. Te contamos qué sucede.

Todos los aficionados blanquiazules están centrados en lo que haga el equipo de Néstor Gorosito este jueves 25 de septiembre en la nación sureña, ya que quieren a toda costa clasificar a las semifinales para enfrentar a Lanús y seguir luchando por obtener su primer título internacional de su historia. En ese sentido, ahora se informó que los de Matute jugarán un nuevo campeonato en el que enfrentarán a los azules una vez más, pero no se trata de un certamen oficial de la Conmebol.

Y es que recientemente se informó que la Adidas Cup Lima 2025 se llevará a cabo entre el 13 y 17 de octubre. En este torneo participarán varias instituciones deportivas de nuestro país y también algunos clubes conocidos del extranjero. Representando a Perú están Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y la Selección Regional FPF, todos con sus respectivos planteles Sub-16.

Foto de Fanáticos del Fútbol - Perú sobre la Adidas Cup.

Asimismo, los equipos continentales que también competirán son Millonarios de Colombia, Emelec de Ecuador, Universidad de Chile, y Cruz Azul de México. Por ello, los de La Victoria volverán a enfrentarse al 'Romántico Viajero', pero no en la Copa Sudamericana como sí lo harán sus planteles principales por un boleto a las semifinales de la prestigiosa justa internacional.

¿Dónde ver la Adidas Cup con Alianza Lima y Universitario?

La Adidas Cup 2025 será trasmitida en su totalidad por Movistar Deportes en todo el Perú, pero si quieres ver a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal totalmente online podrás hacerlo mediante el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol - FPF.