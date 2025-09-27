0
EN VIVO
Real Madrid vs Atlético Madrid EN DIRECTO por LaLiga

¡Duro golpe! Alianza Lima tendrá seis bajas de peso para crucial partido ante Cienciano

Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Cusco por el Torneo Clausura y se confirmó que no podrán con seis destacadas figuras para este vital partido. Te contamos los detalles.

Angel Curo
Alianza Lima tendrá seis bajas de peso para crucial partido ante Cienciano
Alianza Lima tendrá seis bajas de peso para crucial partido ante Cienciano | Marco Cotrina / URPI-LR
COMPARTIR

Alianza Lima no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Ahora, los blanquiazules centran toda su atención en el Torneo Clausura, donde enfrentarán a Cienciano este domingo 28 de septiembre por la fecha 11. El conjunto íntimo está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título, aunque lo hará con seis bajas importantes que preocupan a los hinchas.

Diego Rebaglati opinó sobre la continuidad de Barcos y Guerrero en Alianza Lima

PUEDES VER: Rebaglati dio fuerte opinión sobre Barcos y Guerrero por continuidad en Alianza Lima: "Son unos..."

¿Cuáles son las bajas de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano?

El cuadro victoriano tiene la obligación de sumar los tres puntos para recuperar terreno en la tabla. Por ello, presentaron de manera oficial su lista de convocados para este vital partido ante Cienciano, donde sorprendió la ausencia de seis nombres importantes: Alessandro Burlamaqui, Pablo Lavandeira, Renzo Garcés, Jesús Castillo, Guillermo Enrique y Matías Succar.

En el caso de Burlamaqui y Lavandeira, ambos siguen en recuperación de sus respectivas lesiones. El primero, sufrió un desgarro en el choque ante la U de Chile y estará fuera al menos 15 días. Por su parte, Renzo Garcés no fue tomado en cuenta ya que aún debe cumplir dos fechas de suspensión tras los incidentes en el clásico.

Renzo Garcés, Alessandro Burlamaqui, Guillermo Enrique, Alianza Lima

Renzo Garcés, Alessandro Burlamaqui y Guillermo Enrique son las ausencia más destacadas de Alianza Lima.

Las ausencias de Castillo, Enrique y Succar responden a decisión técnica de Néstor Gorosito, quien optó por darle rodaje a otros futbolistas. No obstante, lo que más llama la atención es la ausencia de Enrique, habitual titular en el esquema, mientras que Castillo ya suma más de dos meses sin ser considerado.

Alianza Lima está obligado a vencer a Cienciano

Los blanquiazules ya no tienen margen de error en la pelea por el título del Torneo Clausura, pues se ubican en el sexto lugar de la tabla a 6 puntos del líder, luego de haber tenido un irregular rendimiento en el torneo nacional.

Por ello, la victoria ante Cienciano es clave para seguir en carrera, más aún considerando que en esta jornada se enfrentan los dos punteros del campeonato, lo que podría abrirle la chance de recortar distancias.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Jayo dio rotundo calificativo a Fernando Gaibor previo al duelo ante U. de Chile: "Es un..."

  2. Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano