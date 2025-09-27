¡Duro golpe! Alianza Lima tendrá seis bajas de peso para crucial partido ante Cienciano

Alianza Lima no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Ahora, los blanquiazules centran toda su atención en el Torneo Clausura, donde enfrentarán a Cienciano este domingo 28 de septiembre por la fecha 11. El conjunto íntimo está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título, aunque lo hará con seis bajas importantes que preocupan a los hinchas.

¿Cuáles son las bajas de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano?

El cuadro victoriano tiene la obligación de sumar los tres puntos para recuperar terreno en la tabla. Por ello, presentaron de manera oficial su lista de convocados para este vital partido ante Cienciano, donde sorprendió la ausencia de seis nombres importantes: Alessandro Burlamaqui, Pablo Lavandeira, Renzo Garcés, Jesús Castillo, Guillermo Enrique y Matías Succar.

En el caso de Burlamaqui y Lavandeira, ambos siguen en recuperación de sus respectivas lesiones. El primero, sufrió un desgarro en el choque ante la U de Chile y estará fuera al menos 15 días. Por su parte, Renzo Garcés no fue tomado en cuenta ya que aún debe cumplir dos fechas de suspensión tras los incidentes en el clásico.

Renzo Garcés, Alessandro Burlamaqui y Guillermo Enrique son las ausencia más destacadas de Alianza Lima.

Las ausencias de Castillo, Enrique y Succar responden a decisión técnica de Néstor Gorosito, quien optó por darle rodaje a otros futbolistas. No obstante, lo que más llama la atención es la ausencia de Enrique, habitual titular en el esquema, mientras que Castillo ya suma más de dos meses sin ser considerado.

Alianza Lima está obligado a vencer a Cienciano

Los blanquiazules ya no tienen margen de error en la pelea por el título del Torneo Clausura, pues se ubican en el sexto lugar de la tabla a 6 puntos del líder, luego de haber tenido un irregular rendimiento en el torneo nacional.

Por ello, la victoria ante Cienciano es clave para seguir en carrera, más aún considerando que en esta jornada se enfrentan los dos punteros del campeonato, lo que podría abrirle la chance de recortar distancias.