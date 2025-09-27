0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: cuándo juegan, hora, pronóstico y dónde ver transmisión

Alianza Lima visita a Cienciano en la fecha 15 Clausura. El partido se jugará este domingo 28 a partir de las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sandra Morales
Alianza Lima y Cienciano juegan este domingo 28 de septiembre en Cusco
Alianza Lima y Cienciano juegan este domingo 28 de septiembre en Cusco | FOTO: LIBERO
Se cierra la fecha 11 del Clausura con el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Cusco que juegan este domingo 28 de septiembre a partir de las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro será transmitido por el canal L1 MAX.

Así marcha el Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

El equipo blanquiazul llega golpeado tras su reciente eliminación de la Copa Sudamericana. Sin embargo, este momento representa una oportunidad clave para reafirmar su jerarquía y enviar un mensaje claro a su hinchada: lucharán hasta la última jornada por conquistar el Clausura. Eso sí, el título no depende únicamente de ellos, sino también de lo que haga su compadre, que este sábado venció a Cusco y se afianza como líder absoluto.

Jugar en la altura no será nada fácil y más aún con las bajas que presenta Néstor Gorosito. El técnico de Alianza no podrá contar con los jugadores Alessandro Burlamaqui, Pablo Lavandeira, Renzo Garcés, Jesús Castillo, Guillermo Enrique y Matías Succar.

Más allá de las bajas, el 'Pipo' Gorosito recupera a Pedro Aquino. Como se recuerda, el volante no fue titular contra U de Chile debido a molestias y ante Cienciano se perfila para arrancar en el once junto a Fernando Gaibor. Además, Kevin Quevedo acompañará a Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

¿Y Cienciano como viene? Los imperiales de Carlos Desio llegan con la obligación de sumar tres puntos. No ganan hace dos fechas y estos resultados los alejó por completo de la lucha por ganar el Clausura. Ahora mismo están a doce puntos del líder Universitario.

Además, en el Acumulado de la Liga 1 también están muy lejos. Necesitan empezar a ganar todos sus partidos para escalar posiciones y meterse a zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores o Sudamericana 2026.

Alianza Lima vs Cienciano: Alineaciones

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
  • Cienciano: Juan Cruz Bolado; Maximiliano Amondaraín, Leonel Galeano, Danilo Ortiz, Jimmy Valoyes; Cristian Neira, Santiago Arias, Agustín González, Cristian Souza; Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Cienciano?

Cienciano y Alianza juegan este domingo 28 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco2. Este duelo corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 2025.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Ciencinao?

Estos son los principales horarios del partido entre Alianza y Cienciano según tu país de residencia:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.
  • México: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 8.00 p. m. / (Los Ángeles): 4.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (del domingo 28 de septiembre)

¿Dónde ver Cienciano vs Alianza Lima?

El partido Alianza vs. Cienciano será transmitido EN VIVO por la señal de Liga 1 MAX.

  • Canal TV: DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV.
  • Stramign: Fanatiz, DGO y Zapping (Previo pago por suscripción)

¿En qué canal ver L1 MAX EN VIVO?

  • Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD
  • DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD
  • Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD
  • Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD
  • Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD
  • Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Alianza Lima vs Cienciano: Pronóstico y apuestas

  • Betsson 2.08 3.35 3.35
  • Betano 2.15 3.60 3.60
  • Doradobet 2.12 3.33 3.40

Alianza Lima vs Cienciano: precio entradas

  • Niños: S/. 15.00
  • Norte: S/. 25.00
  • Oriente: S/. 35.00
  • Sur visita: S/. 40.00
  • Occidente: S/. 55.00

Las entradas se venden en "La tienda del Papá", Supermercado Orión, Joinnus y Yape.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

