Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver

Universitario vs Cusco FC se enfrentarán en la que podría ser una final anticipada de la Liga 1 2025, este sábado 27 de septiembre desde las 6.00 p. m. en el horario peruano. El partido que tendrá por escenario al Estadio Monumental 'U' Marathon, vía GOLPERÚ, corresponde a la jornada 11 del Torneo Clausura. Sigue aquí toda la antesala del duelo que podría cambiar el desenlace de la competencia.

Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes recibirá este sábado a Cusco FC en un duelo que promete definir el rumbo del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos llegan en lo más alto de la tabla, separados apenas por dos puntos, lo que convierte al Estadio Monumental en escenario de un verdadero “partidazo” por la cima.

El equipo crema, dirigido por Jorge Fossati, buscará consolidar su buen momento tras encadenar dos victorias consecutivas, la más reciente un ajustado y agónico 2-1 ante UTC en Trujillo. Con esa racha positiva, la 'U' intentará sacar ventaja en casa y ampliar la diferencia sobre su más cercano perseguidor.

Universitario vs Cusco FC se enfrentarán en el Monumental.

Por su parte, Cusco FC, conducido por Miguel Rondelli, querrá recuperarse de su reciente tropiezo ante ADT, donde perdió 2-0 en casa, cediendo así la punta y rompiendo su invicto de 16 partidos en el Clausura. El conjunto de la ciudad imperial llega con la ventaja de tener un partido menos disputado, lo que podría jugar a su favor en la pelea por el título.

El antecedente más reciente entre ambos también añade un ingrediente de tensión: en la fecha 11 del Apertura, Cusco FC se impuso 2-0 con un doblete de Callejo, demostrando que puede imponerse incluso ante un equipo alterno de Universitario.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Cusco FC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 8.00 p. m. / (Los Ángeles): 4.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del domingo 28 de septiembre)

¿Qué canal trasmite el Universitario vs Cusco FC?

Para poder ver el partido de Universitario vs Cusco FC EN VIVO por internet GRATIS, por la fecha 11 del Torneo Clausura 205 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar el siguiente canal de transmisión: GOLPERU.

Canadá: Fanatiz Canada

Internacional: Fanatiz International

México: Fanatiz Mexico

Perú: Liga1 Play, GolPeru, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

EE. UU.: Fanatiz USA, GOLTV

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC EN VIVO?

En Perú, puedes sintonizar la señal de GOLPERÚ EN VIVO mediante el canal 14 y 714 HD de Movistar TV. Asimismo, mediante el aplicativo oficial de Movistar TV App.

¿Dónde juega Universitario vs Cusco FC?

Este enfrentamiento entre Universitario vs Cusco FC se juega este sábado 27, en el Estadio Monumental de Ate, recinto deportivo que albergará la gran final única de la Copa Libertadores 2025. Este complejo tiene una capacidad para 80 mil espectadores.

Estadio Monumental estará lleno en el U-Cusco FC.

Universitario vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas