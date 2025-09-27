0
Rebagliati destapó radical medida que tomó Gorosito con el plantel de Alianza Lima: "No quiero..."

El comentarista deportivo Diego Rebagliati lanzó una nueva revelación sobre el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito tras afrontar un crucial partido por el torneo Conmebol.

Solange Banchon
Diego Rebagliati contó la medida que tomó Néstor Gorosito con futbolistas de Alianza Lima
Diego Rebagliati contó la medida que tomó Néstor Gorosito con futbolistas de Alianza Lima | D&T/Composición: Líbero
Alianza Lima fue eliminado en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana 2025 frente a U de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. De esta manera, los íntimos le pusieron fin a una importante campaña que inició en las fases preliminares de la Copa Libertadores en el mes de febrero.

Diego Rebagliati reveló drástica medida de Néstor Gorosito con el plantel de Alianza Lima

A propósito de ello, en la reciente edición del programa de YouTube 'Los Reba', el comentarista deportivo Diego Rebagliati dio la sorpresa al revelar una infidencia del técnico Néstor Gorosito con los jugadores del cuadro íntimo.

Sucede que, luego de haber superado la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, en las llaves previas del certamen, ante Boca Juniors, el estratega argentino le habría dado permiso al plantel para que pueda celebrar la clasificación, antes de su próximo compromiso.

Alianza Lima vs Boca Juniors

Alianza Lima venció a Boca Juniors en La Bombonera/Foto: AFP

"Hay una anécdota de Gorosito regresando de Argentina, en el avión. Salieron a festejar, Alianza jugaba martes o miércoles, y les dice (a los futbolistas) mañana libre no quiero a nadie en el club, el que va al club no juega el domingo", manifestó.

Alianza Lima venció a Boca Juniors en La Bombonera

El pasado 26 de febrero, Alianza Lima logró una valiosa victoria por penales (5-4) ante Boca Juniors en La Bombonera y pudo avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores 2025. Con ello, los íntimos sellaron su pase a la fase de grupos del certamen y tuvieron que verse las caras contra Deportes Iquique de Chile en duelos de ida y vuelta.

¿Cuánto dinero ganó Alianza Lima tras su participación en la Copa Sudamericana y Libertadores?

El conjunto liderado por Néstor Gorosito se despidió de la Copa Sudamericana 2025 en los cuartos de final del torneo Conmebol, sin embargo, desde el inicio de su participación hasta esta última ronda sumó un aproximado de 6 millones 630 mil dólares en sus arcas.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

