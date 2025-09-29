- Hoy:
Mr. Peet da firme comentario sobre la expulsión de Eryc Castillo en Alianza: "El tipo se está..."
Alianza Lima terminó con 9 jugadores ante Cienciano tras las expulsiones de Eryc Castillo y Carlos Zambrano. Ante ello, Mr. Peet se pronunció sobre la roja al ecuatoriano.
Uno de las bajas que tendrá Alianza Lima para su siguiente encuentro del Torneo Clausura es Eryc Castillo. El atacante ecuatoriano recibió roja directa sobre el final del partido ante Cienciano, lo que generó una contundente opinión de Mr. Peet en su programa en vivo.
PUEDES VER: Universitario le quitó tres puntos a Alianza Lima y pelea el título: revisa cómo queda la tabla
Durante la emisión de "Madrugol", el periodista Peter Arévalo hizo hincapié a las ausencias que tendrá Alianza Lima para el cotejo ante Atlético Grau en Matute. En medio de su exposición, recordó la expulsión a Eryc Castillo, por lo que dejó firme mensaje para el atacante 'victoriano'.
Y es que decidió no criticarlo por la tarjeta roja que forzó sobre el final del partido. De hecho, aplaude toda la entrega que viene dando en Alianza Lima y aclaró que, si fuera por él, también se iría expulsado de la misma manera que Eryc Castillo.
"Tenemos la ausencia de Castillo que se fue expulsado. Pero la expulsión de Castillo no la discuto ni se la recrimino. En serio. Yo también me hubiera ido igual. Y el tipo se está sacando la m… y el tipo te marca una diferencia", manifestó Peter Arévalo.
(VIDEO: Madrugol)
Alianza Lima vs Atlético Grau: fecha, día, hora y canal
Este partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 entre Alianza Lima vs Atlético Grau se juega el miércoles 1 de octubre a partir de las 20:30 horas locales en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. La transmisión de este encuentro va por L1 MAX en DIRECTV y Win TV.
