Josué Estrada fue categoríco al referirse sobre nueva expulsión de Zambrano: "Lo mejor sería..."

Alianza Lima se complicó mucho más en el Torneo Clausura 2025 tras perder 2-1 ante Cienciano en Cusco por la fecha 11. El cuadro blanquiazul no pudo jugar los 90 minutos con 11 jugadores debido a una nueva expulsión de Carlos Zambrano, la cual generó la molestia de los hinchas. Sobre el tema fue consultado su compañero de equipo, Josué Estrada, quien impactó con su respuesta.

El polifuncional defensor fue el elegido para reemplazar el sitio dejado por el 'Káiser' en el partido tras recibir la tarjeta roja y minutos después del pitido final, causó sorpresa al preferir no opinar sobre el tema pues considera lo mejor para que el grupo siga manteníendose fuerte pese al mal momento.

"Yo no tengo por qué opinar sobre eso, ¿me entiendes?. Nosotros somos un grupo muy fuerte y unido, y lo mejor sería no opinar", declaró el reciente fichaje del conjunto 'Íntimo' a los medios de comunicación en zona mixta del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Video: Luis Álvarez / URPI-LR

¿Por qué fue expulsado Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs. Cienciano?

Cuando transcurría la primera media hora del compromiso, el experimentado futbolista de 36 años fue a disputar un baló con Santiago Arias, quien le comete una infracción. Sin embargo, el 'León' también le propinó un codazo en la cara del volante rival, jugada que fue revisada en el VAR por el árbitro Jonathan Zamora.

Después de ver la acción, el juez de la contienda vuelve al campo y tomó la decisión de mostrarle la cartulina roja al zaguero central debido a la agresión que realizó contra el jugador de Cienciano. El capitán aliancista no reclamó y se retiró en silencio del campo.

Video: L1 MAX

Carlos Zambrano fue expulsado seis veces este 2025

Con esta reciente ocurrida frente al elenco cusqueño, es la segunda vez que Carlos Zambrano ha sido expulsado en la presente edición de la Liga 1. La otra fue en el Torneo Apertura, más precisamente ante Cienciano por la jornada 11 en mayo pasado.

Si contamos todas las competiciones (campeonato local, Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana), los números son más escalofriantes pues ha recibido seis tarjetas rojas en lo que llevamos de la temporada 2025, cinco de ellas por doble cartulina amarilla.