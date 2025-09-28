Carlos Zambrano y el número insólito de veces que fue expulsado en Alianza Lima este 2025

Alianza Lima se vio mermado ante Cienciano en Cusco por la expulsión de Carlos Zambrano, quien le metió un codazo a Santiago Arias y tuvo que marcharse del terreno de juego. Esto despertó muchas críticas hacia el central, pero también apareció un dato sumamente inesperado. El insólito número de veces que el 'León' recibió tarjeta roja esta temporada.

PUEDES VER: Carlos Zambrano es expulsado por tirar un codazo a Arias y deja a Alianza Lima con 10 hombres

Como muchos saben, el ex Boca Juniors e integrante de la selección peruana es uno de los mejores centrales que ha tenido nuestro país en toda la historia del balompié; no obstante, su jerarquía dentro del campo se ha visto manchada incontables veces por culpa su carácter, que en reiteradas oportunidades lo ha llevado a cometer infracciones innecesarias.

Por ejemplo, solo esta temporada, Carlos Zambrano ha sido expulsado un total de seis veces en Alianza Lima y, quizá, la tarjeta roja más recordada sea la que recibió contra Charles Aránguiz en el Estadio Alejandro Villanueva, cuando se enfrentaba ante la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Carlos Zambrano todavía tiene contrato hasta el 2026.

Esta expulsión dejó a los blanquiazules con 10 en casa y no pudieron pasar del cero ante el rival, teniendo así que buscar una victoria en Coquimbo para avanzar en el torneo internacional. Lamentablemente, los de Matute perdieron 2-1 en la vuelta y quedaron eliminados del torneo internacional. Los hinchas incluso culpan al 'Kaíser' debido a que el primer gol llegó por la banda donde le hubiera correspondido estar si no lo suspendían innecesariamente.

¿En qué partidos fue expulsado Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano fue expulsado en 2 partidos de la Liga 1, 2 de la Copa Libertadores y 2 de la Copa Sudamericana: