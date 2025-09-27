Ex campeón con U de Chile responde fuerte a Néstor Gorosito tras acusación: "Entrenador..."

La eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025 ante la Universidad de Chile generó diversas reacciones en los hinchas, pues el cuadro blanquiazul se quedó cerca de lograr el objetivo. Tras el pitazo final del árbitro, el entrenador Néstor Gorosito se pronunció en conferencia de prensa, generando polémica con sus declaraciones.

Y es que el ‘Pipo’ acusó a una persona del plantel chileno de haberlo provocado luego de la dura derrota en Coquimbo, por lo que lo tildó de desubicado. Al respecto, un excampeón de este torneo Conmebol con la U no dudó en pronunciarse y dejó un contundente mensaje para el estratega del elenco ‘íntimo’.

(Video: DSports)

Néstor Gorosito causó revuelo en Chile tras eliminación de Alianza Lima

Se trata de Marcos González, histórico defensor de la Universidad de Chile, quien no dudó en pronunciarse en entrevista con BolaVIP Chile sobre el entrenador argentino y afirmó que aún tiene ‘heridas abiertas’ que no sanan: “Responde un poco a la calentura de él por haber perdido con Universidad de Chile, de tener esta espinita clavada de cuando él era jugador. Le pasó en Católica dos años seguidos“.

Asimismo, explicó que uno no puede hacer mucho ante las declaraciones de las personas, por lo que solo las critica o trata de entender. Además, de que el ‘Pipo’ no quería enfrentar a la Universidad de Chile porque podía quedar en el camino, según el mencionado medio.

“Pero en este caso, yo lo que veo es que la trae hace rato contra Universidad de Chile. Cuando era jugador, le dolió. Ahora que queda afuera como entrenador, le vuelve a doler más”, resaltó.