Presidente de U de Chile respondió duramente tras fuerte acusación de Gorosito: "Me dijeron chileno..."

Sigue la polémica entre Alianza Lima y U de Chile. Durante la conferencia de prensa post partido, el entrenador del cuadro blanquiazul, Néstor Gorosito acusó a un sujeto del cuadro mapocho de provocación al plantel nacional; motivo por el cual, en zona mixta, el presidente del 'Romántico Viajero', Michael Clark respondió al DT del conjunto íntimo.

En una reciente entrevista, el directivo de los 'Azules' reveló que durante su paso en nuestra capital también recibió algunos insultos, por lo que, aprovechó para rechazar este tipo de actitudes.

"Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Yo fui a Lima y desde que me bajé del avión hasta que me subí me dijeron 'chileno tal por cuál 75 mil veces'. Nosotros también estuvimos allá y había lienzos, son cosas que no deberían pasar, pero es parte del fútbol y ha pasado siempre. Queda acá nomás, nosotros pasamos, ganamos y estamos felices. Hay que hablar de nosotros", sostuvo.

Bajo ese contexto, el mandamás de la U de Chile habló de forma contundente respecto a los constantes reclamos que vienen realizando los blanquiazules previo a lo que fue este crucial enfrentamiento.

"Yo no fui. Venía bajando por el túnel, vi que había empujones entre gente, yo pasé por el lado y no dije nada. La verdad es que están ensuciando el tema, ya se fue, ya se jugó. Yo creo que Alianza Lima, en estos días, hizo mucho ruido. Hay cosas que quedan acá en el túnel y no pasa nada. Yo, al menos, no lo hice", acotó.

"Un señor de barba. Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita. Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu... en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia, que no conduce a nada", fue lo que manifestó el entrenador del club victoriano en rueda de prensa.