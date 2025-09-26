- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Presidente de U de Chile respondió duramente tras fuerte acusación de Gorosito: "Me dijeron chileno..."
Michael Clark le respondió al técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito luego de que en conferencia revelara que un sujeto lanzó polémicas frases sobre los blanquiazules.
Sigue la polémica entre Alianza Lima y U de Chile. Durante la conferencia de prensa post partido, el entrenador del cuadro blanquiazul, Néstor Gorosito acusó a un sujeto del cuadro mapocho de provocación al plantel nacional; motivo por el cual, en zona mixta, el presidente del 'Romántico Viajero', Michael Clark respondió al DT del conjunto íntimo.
PUEDES VER: Sebastián Rodríguez dio rotundo calificativo a Alianza tras eliminarlos de la Sudamericana: "Un..."
Presidente de U de Chile respondió a Néstor Gorosito
En una reciente entrevista, el directivo de los 'Azules' reveló que durante su paso en nuestra capital también recibió algunos insultos, por lo que, aprovechó para rechazar este tipo de actitudes.
Néstor Gorosito hizo fuerte revelación tras derrota de Alianza Lima ante U de Chile
"Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Yo fui a Lima y desde que me bajé del avión hasta que me subí me dijeron 'chileno tal por cuál 75 mil veces'. Nosotros también estuvimos allá y había lienzos, son cosas que no deberían pasar, pero es parte del fútbol y ha pasado siempre. Queda acá nomás, nosotros pasamos, ganamos y estamos felices. Hay que hablar de nosotros", sostuvo.
(Video: TNT Sports Chile)
Bajo ese contexto, el mandamás de la U de Chile habló de forma contundente respecto a los constantes reclamos que vienen realizando los blanquiazules previo a lo que fue este crucial enfrentamiento.
"Yo no fui. Venía bajando por el túnel, vi que había empujones entre gente, yo pasé por el lado y no dije nada. La verdad es que están ensuciando el tema, ya se fue, ya se jugó. Yo creo que Alianza Lima, en estos días, hizo mucho ruido. Hay cosas que quedan acá en el túnel y no pasa nada. Yo, al menos, no lo hice", acotó.
Néstor Gorosito y su fuerte acusación contra la U de Chile
"Un señor de barba. Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita. Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu... en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia, que no conduce a nada", fue lo que manifestó el entrenador del club victoriano en rueda de prensa.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50