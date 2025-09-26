Garcés dio firme opinión sobre ausencia de Zambrano en la eliminación ante U de Chile: "Un..."

Alianza Lima no tuvo su mejor partido en la temporada y terminó cayendo por 2-1 ante a la U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tuvieron que afrontar el encuentro sin Carlos Zambrano, que fue expulsado en la ida. Por ello, Renzo Garcés no dudó en dar una rotunda opinión sobre la ausencia del 'Kaiser'.

Zambrano es, sin duda, el principal referente de los ‘íntimos’ en la zaga defensiva, siendo clave al demostrar toda su jerarquía y experiencia. Sin embargo, se ha perdido varios encuentros con Alianza debido a expulsiones, incluida la vuelta de esta llave, considerada la más importante de la temporada.

¿Qué dijo Renzo Garcés sobre la ausencia de Carlos Zambrano con Alianza Lima?

Por ello, al término del partido, Renzo Garcés fue consultado sobre cuánto influyó la ausencia del ‘Kaiser’ en la defensa, teniendo en cuenta que debió acompañar a Gianfranco Chávez en la zaga y que, en varios pasajes del encuentro, fueron superados por los atacantes del conjunto mapocho.

Ante ello, el defensor reconoció que el rendimiento de Chávez fue positivo y destacó que todos los jugadores son importantes. No obstante, al hablar de Carlos Zambrano, dejó en claro que su ausencia siempre pesa, aunque el equipo intentó imponer condiciones.

“Creo que el partido de Gianfranco (Chávez) fue bueno. Son todos importantes. Todos sabemos que el ‘Kaiser’ es importante, pero creo que dentro de todo hicimos un partido correcto. Como te digo, en pequeños detalles se marcó la diferencia, pero así es el fútbol. A mirar lo que viene y a seguir mejorando”, expresó.

Renzo Garcés valoró el rendimiento de Alianza Lima a nivel internacional

De igual forma, Renzo Garcés remarcó el notable desempeño que ha venido mostrando los blanquiazules en los torneos Conmebol, logrando sellar una gran temporada y venciendo a duros rivales. No obstante, también lamentó que la derrota ante U de Chile les impidiera seguir destacando.

"La verdad que muy tristes por el resultado, pero agradecer a Dios porque nos ha sostenido hasta el día de hoy. Competimos, lastimosamente no pudimos obtener un buen resultado, pero así es el fútbol", mencionó con anterioridad.