DT de la U de Chile fue directo y dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras eliminarlo: "Un..."

Alianza Lima perdió ante U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cual se disputó en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Tras el pitazo final, el entrenador del cuadro local, Gustavo Álvarez, se pronunció ante los medios de comunicación.

El técnico del ‘Romántico Viajero’ analizó lo que fue el encuentro ante el equipo de Néstor Gorosito, saliendo victorioso luego de haber tenido algunas complicaciones durante el segundo tiempo. Ahora, se enfocan en lo que será la llave por semifinales del torneo Conmebol ante Lanús.

¿Qué dijo el DT de U de Chile, Gustavo Álvarez tras vencer a Alianza Lima?

“Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa. Si uno revisa todos sus partidos de visitante los jugó como hoy, con mucho carácter, y había que superarlos. A partir de ahí, el análisis del partido, es que Inicialmente encontramos los espacios previstos y en la primera jugada llega el gol de Lucas”, dijo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

Aunque todavía no hay día y horario exacto para los partidos de semifinal de la Copa Sudamericana, por lo pronto se conoció que la ida se llevará a cabo durante la semana del martes 21 de octubre.