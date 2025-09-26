Rebagliati revela que suplencia de Quevedo fue por un tema de disciplina: "Hace rato que..."

La toma de decisiones del DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, ha dado de qué hablar en las últimas horas tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Alan Cantero fue el elegido para jugar en el extremo, pero luego se tendría a Kevin Quevedo en la cancha y esto desconcertó a los hinchas.

En rueda de prensa, el experimentado técnico argentino reveló que la suplencia de Kevin Quevedo se debía porque "son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida". Sin dar mayores explicaciones, quedó en evidencia que su ingreso hizo que el equipo blanquiazul mejore en gran medida, algo que no se había visto en el primer tiempo cuando estaba en la banca.

Diego Rebagliati explica el motivo de la suplencia de Kevin Quevedo

Los cambios de Gorosito eran inminentes no solamente por la expulsión de Carlos Zambrano en el partido de ida, sino que también por cómo debía afrontar el técnico teniendo en cuenta otras bajas. Kevin Quevedo es uno de los futbolistas más destacados, pero su rendimiento fuera de la cancha podría alejarlo de ser titular y esto quedó evidenciado en el último partido por la Copa Sudamericana en Chile.

Ante esto, el periodista Diego Rebagliati señaló el motivo del por qué Kevin Quevedo no inició el partido y en su lugar lo hizo Alan Cantero como extremo. "Es un rumor hace rato de que Quevedo llega tarde, que no mantiene la mejor disciplina, pero se lo venía perdonando y a la medida que los equipos ganan, todo se esconde abajo dela alfombra", señaló.

"Lo de Quevedo ha sido un tema fuera de la cancha y hace rato que tiene problemas con Quevedo fuera de la cancha, pero en los triunfos se disimula", agregó sobre el compromiso del futbolista de Alianza Lima.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El siguiente partido de Alianza Lima es por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 donde se estará midiendo en un partido importante ante Cienciano como visita. El encuentro se juega a las 6:00 p.m. el domingo 28 de septiembre desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega.