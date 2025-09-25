Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 2 a 1 ante la Universidad de Chile en los cuartos de final. Por ello, el técnico blanquiazul, Néstor Gorosito, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló el trágico suceso y explicó los sueños que tenía junto al conjunto de La Victoria.

Néstor Gorosito dio rotundo comentario sobre la eliminación de Alianza de la Sudamericana

El DT de Alianza Lima, Gorosito, se presentó al término del partido y ofreció un análisis sobre la derrota y eliminación de la Copa Sudamericana 2025 ante la Universidad de Chile.

Video: Ovación

"Estamos muy dolidos, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Nos enfrentamos con un buen equipo, lamentablemente los goles llegaron al principio del partido. Después, en el segundo tiempo, tuvimos algunas ocasiones por empuje. Por ahí, el resultado refleja lo que pasó en el partido, fue muy parejo. Ellos encontraron el gol, me parece que Billy no atajó más tiros en el primer tiempo. Al final tuvieron una doble ocasión. Nosotros tuvimos para empatar tras un cabezazo de Paolo. Teníamos mucha ilusión, lamentablemente en este partido nos ganaron", afirmó.

En palabras de Néstor Gorosito, explicó que tenían la ilusión de clasificar a las semifinales de la Sudamericana para enfrentar a Lanús. Sin embargo, la derrota acabó con esas posibilidades, afectando también a la nación íntima.

Además, entiende que el partido entre Alianza Lima vs U. de Chile fue parejo y se pudo reflejar en el resultado, pero lamentablemente el gol rival llegó muy rápido, condicionando el encuentro desde los primeros minutos del cotejo.

De esta forma, Alianza Lima quedó fuera de los torneos internacionales CONMEBOL, habiendo disputado la Copa Libertadores, en donde eliminó a Boca Juniors, y de la Copa Sudamericana, en donde dejó afuera a Gremio, uno de los clubes más grandes de Brasil.