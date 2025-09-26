- Hoy:
¡Incómodo! Alan Cantero dio rotundo mensaje tras jugar en otra posición en Chile: "Una..."
Néstor Gorosito alineó a Alan Cantero en otra posición para el decisivo partido ante la U de Chile y el futbolista de Alianza Lima dejó un rotundo mensaje.
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 al perder 2-1 ante la Universidad de Chile en la vuelta de los cuartos de final, generando diversas reacciones en la hinchada blanquiazul. Tras el partido disputado en Coquimbo, el equipo de Néstor Gorosito arribó al Perú y Alan Cantero se pronunció.
Para este decisivo encuentro por el pase a las semifinales, el ‘Pipo’ le dio la titularidad en reemplazo de Kevin Quevedo. Al respecto, el futbolista argentino indicó que en otras ocasiones se sintió cómodo en esa posición, pues reconoció que no fue su mejor actuación ante el elenco chileno.
¿Qué dijo Alan Cantero tras la eliminación de Alianza Lima?
"Uno trata de ayudar al equipo. Me sentí bien, la verdad. No fue mi mejor partido, no estuve cómodo, pero he tenido partidos donde en esa posición me he sentido bien, y lamentablemente no me pude soltar, una lástima”, dijo.
(Video: YouTube José Varela)
Asimismo, lamentó haber quedado en el camino del torneo Conmebol, luego de luchar tanto. Sin embargo, se mostró orgulloso del plantel tras haber tenido una aceptable campaña a nivel internacional.
"Una lástima quedar afuera ahora, teniendo el objetivo tan cerca. Pero no hay que reprocharse nada porque el equipo puso la cara y fue de frente siempre y dio lo que tenía hasta el último. Lamentablemente no se pudo", expresó.
Próximo partido de Alianza Lima
Luego de perder ante la Universidad de Chile en Coquimbo y quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Alianza Lima afrontará un partido ante Cienciano por el Torneo Clausura, este domingo 28 de septiembre.
